Названы 3 салонные процедуры для волос, которые могут серьезно навредить здоровью ваших локонов

Сегодня салоны красоты предлагают широкий спектр услуг. Кто не хочет побаловать себя уходом за волосами, сделать их шелковистыми, послушными и блестящими? Тем более, когда мастера салонов предлагают нам мгновенный впечатляющий эффект и обеспечивают безопасность для здоровья локонов. Однако существуют такие виды процедур, с которыми не следует экспериментировать. Рассказываем, от каких услуг по уходу за волосами лучше отказаться, чтобы не погубить их здоровье и природную красоту.

Пилинг для кожи головы

Такая процедура считается медицинской, поэтому ее должен выполнять исключительно специалист с медицинским образованием. Если пилинг кожи головы проводить регулярно, это может вызвать ряд негативных последствий. Таких как сухость кожи, аллергические реакции, покраснение и даже перхоть. Впрочем, эксперты отмечают, что периодическое глубокое очищение кожи головы улучшает состояние волос, делает его более сильным и эластичным.

Ботокс

Сейчас это одна из самых популярных процедур для волос, которая у всех на слуху. Врачи говорят, что для такой процедуры используется ботулотоксин, который положительно влияет на структуру локонов, делает их гладкими, плотными и блестящими. Но следует помнить, что такая процедура используется только для окрашенных волос. Воздействие ботокса на неокрашенные пряди может быть губительным.

Химическая завивка

Да, это довольно популярная и привлекательная процедура для желающих иметь завитые локоны. Но она крайне негативно влияет на белковые связки в структуре волос и делает их слабыми. К тому же, подвергшиеся химической обработке локоны нуждаются в особом уходе. А если вдруг вам надоест завивка, трудно будет повернуть назад прямые волосы. Их можно восстановить только путём среза. Поэтому принимать решение по поводу химической завивки следует обдуманно и осторожно.

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