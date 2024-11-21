Названы 5 лучших специй для похудения: снижаем вес вкусно

Метаболизм – скорость обмена веществ в организме зависит от многих факторов – от возраста, пола человека, его активности, от того, что он и когда ест. Ускорить метаболизм, а значит процесс похудения может потребление специй. Диетологи для похудения советуют добавлять в ежедневные блюда такие специи.

Специи, потребление которых поможет снизить вес

Чили перец. Основное соединение, содержащееся в перце чили — капсаицин, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Но это не все, капсаицин влияет на скорость обмена веществ. Исследования показывают, что это вещество увеличивает расход энергии и сжигание жира.

Корица. Альдегид, содержащийся в корице, влияет на метаболизм. Коричневый альдегид увеличивает расход калорий и термогенез – процесс во время которого сахар в крови и жирные кислоты расщепляются для поддержания температуры тела. Исследования подтверждают, что потребление 2 г корицы и более в сутки в течение трех месяцев уменьшает жировую массу, объем талии, индекс массы тела, массу тела. Добавление корицы также снижает уровень липидов в крови, нормализует уровень сахара в крови.

Имбирь. При регулярном употреблении имбиря снижается аппетит, усиливается термогенез, ингибируется всасывание жира в пищеварительном тракте.

Куркума. Научно доказано, что куркумин увеличивает расход энергии и подавляет такой процесс как адипогенез – формирование жировых клеток. Прием добавок с этим веществом улучшает обмен веществ, приводит к ускорению потери веса, снижению количества жира в организме.

Тмин. Исследования показывают, что специя снижает аппетит и усиливает сжигание жира.

Шафран. Доказано, что потребление этой специи снижает показатели сахара, плохого холестерина, способствует похудению. Выявлено, что у женщин, которые сочетали потребление шафрана со спортом, значительно повышался уровень гормона ирризин, который важен для регулирования расхода энергии, уровня сахара в крови, инсулина.

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