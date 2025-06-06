Назван самый популярный суп среди жителей "голубых зон": с ним вы доживете до 100 лет

Какой суп максимально полезен для пожилых людей / © Pixabay

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О первом блюде, помогающем получить долголетие, рассказали в издании Mirror.

Что такое «голубые зоны»? Это особые территории, где живут больше всего долгожителей в мире и существует самый низкий показатель хронических заболеваний. Первой среди «голубых зон» идентифицировали Сардинию (Италия). Ее жители объясняют свое здоровье особым питанием.

По словам Дэна Бюттнера, основателя Blue Zones LLC, в этих регионах диета основана на цельных продуктах: овощах, бобовых, цельнозерновых, фруктах и т.д. Традиционно на Сардинии также употребляют в пищу пекорино — особенный сыр из овечьего молока от животных, питающихся исключительно травой. Он содержит много омега-3 жирных кислот. А вот мясо в этом регионе почти не потребляют.

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В ежедневную диету жителей Сардинии также входит популярный здесь суп — минестроне. В ее составе много чечевицы, бобовых, овощей, благодаря чему он помогает контролировать воспаление и поддерживать иммунную систему.

Так что обязательно добавьте в свой рацион популярный итальянский суп, который, кстати, готовится очень просто. Вы без проблем найдете все необходимые ингредиенты в Украине.