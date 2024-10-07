Названы один ингредиент, который нужно добавлять в чай, чтобы улучшить иммунитет: его знает каждый

Чай обладает множеством полезных свойств — он способствует пищеварению и действует как противовоспалительное средство. Все благодаря тому, что этот напиток содержит множество антиоксидантов. Однако, говорят эксперты, есть один ингредиент, который поможет сделать чай еще более полезным для здоровья.

Антиоксиданты – соединения, которые помогают уменьшить окисление и воспаление в организме путем поглощения свободных радикалов, которые могут накапливаться со временем и способствовать развитию заболеваний.

Чай содержит антиоксиданты сам по себе. Но есть один продукт, который вы можете добавить в напиток. Она поможет сохранить эти соединения в вашей чашке и даже увеличить их пользу для здоровья.

Что добавить в чай, чтобы сделать его более полезным для здоровья

Этот компонент знает каждый человек. И это – лимонный сок. Недавнее исследование изучило влияние лимонного сока на чай мате. Исследователи обнаружили, что добавление лимонного сока и охлаждение чая повышают его антиоксидантную активность. Те, кто пили напиток, также сказали, что так чай становится намного вкуснее.

Предыдущие исследования показали, что добавление аскорбиновой кислоты (также известной как витамин С, являющейся одной из двух кислот в лимонном соке) к зеленому и черному чаю также помогло. повысить антиоксиданты напитка.

Люди уже давно выжимают лимон в свой чай, так почему это действительно разумный шаг? Добавление лимона в чай ​​может сделать такие антиоксиданты, как катехины, более стабильными и способными усваиваться вашим организмом, говорит Патриция Баннан, врач, автор книги "From Burnout to Balance" и основательница "Wellness Intelligence". В сущности, лимон действует как природный консервант для антиоксидантов чая, — объясняет она.

Это полезно в процессе пищеварения. Катехины относительно нестабильны в некислотных средах, таких как тонкий кишечник, говорит Тейлор Уоллес, доктор философии, ученый пищевых продуктов и профессор Университета Джорджа Мейсона. И витамин С, и цитрусовые соки взаимодействуют с катехинами, чтобы предотвратить их деградацию. Добавление лимонного сока в чай ​​может существенно сохранить большое количество этих соединений, увеличив количество витамина С в вашем рационе.

Как правильно добавлять лимонный сок в чай, чтобы сделать напиток полезным

Как правильно добавлять лимонный сок в чай, чтобы сделать напиток полезным / Фото: Unsplash

Чтобы получить максимальную отдачу от этого динамичного чайно-лимонного дуэта, учтите следующие советы:

используйте свежий лимонный сок – он содержит самый высокий уровень витамина С;

следите за температурой чая – поддерживайте температуру чая ниже 71°C, чтобы сохранить как антиоксиданты, так и витамин С в лимоне;

добавьте лимон после того, как чай остынет – это позволит лучше сохранить антиоксиданты в лимонном соке, чтобы они могли выполнять свою работу;

Также, советуют эксперты, следует избегать добавления молока в чай. Исследования показывают, что молочная продукция может изменить антиоксидантную способность чая. Чтобы извлечь максимум пользы от чашки, замените молоко лимоном.

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