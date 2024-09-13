Подобно тому, как здоровые привычки могут продлить вашу жизнь, вредные, напротив, уносят его годы. Специалисты рассказали о шести вредных привычках, от которых следует избавиться как можно скорее.

Слишком долгий сон

Результаты исследования, опубликованного в European Heart Journal 2018, показали, что сон более 8 часов в сутки связан с повышенным риском смерти и серьезных сердечно-сосудистых событий, в частности, сердечные приступы, инсульты и инфаркты. При этом люди, которые спят около 6 часов в сутки, но дополнительно дремлют днем, также оказались в группе риска этих неблагоприятных последствий. Установлено, что минимальный риск для здоровья представляет от 6 до 8 часов ежедневного отдыха.

У вас нет четко установленного времени сна

Даже больше, чем количество часов, которые человек тратит на сон, исследование 2023 года показывает, что то, соблюдает ли человек постоянное время сна и пробуждение, может быть большим показателем риска ранней смерти. Данные UK Biobank, собранные более чем от 60 900 участников, показали, что нерегулярный сон был связан с большим риском смерти от всех причин, а также смерти от рака и болезней сердца и сосудов.

Однако люди, которые соблюдают более регулярный режим сна, на 20-48% менее склонны к смертности от всех причин, на 16-39% менее уязвимы к смерти от рака и на 22-57% менее склонны к смерти от сердечно-сосудистых проблем по сравнению с участниками с менее регулярным режимом сна.

Большинство времени дня вы проводите сидя

Общество сделало малоподвижность новой нормой: от офисной работы на полный рабочий день до бесконечной ленты Instagram. Согласно исследованию 2018 года, опубликованному в Журнале Американской кардиологической ассоциации, более 80% рабочих мест в США имеют работников, сидящих большую часть дня. Врезультате исследования показывают, что эти люди более подвержены ранней смерти от сердечно-сосудистых и метаболических причин.

Еще одна причина заниматься спортом, сидя за рабочим столом, и не забывать делать периодические перерывы в течение дня.

Вы прокрестиваете

Люди, живущие фразой "Зачем делать сегодня то, что можно отложить на завтра", могут испытывать больше проблем со здоровьем, чем те, кто вычеркивает дела из списка дел каждый день. В исследовании 2023 года, опубликованном в JAMA Network Open, ученые исследовали влияние прокрастинации на здоровье более 3500 студентов шведских университетов. Исследовательская группа наблюдала за студентами через 9 месяцев после начальной оценки их прокрастинации. Исследование показало, что прокрастинация связана с неблагоприятными последствиями для здоровья и нездоровым образом жизни, включая плохое качество сна и отсутствие физической активности. Как мы уже упоминали, оба этих фактора могут увеличить риск преждевременной смерти.

Вам нравится хрустить шеей

Для некоторых людей звук, приносящий хруст в суставах, может быть вполне удовлетворительным. В то время как в медицинском сообществе спорят о причине этого шума, эксперты Saratoga Spineутверждают, что он потенциально является результатом воздушных пузырьков, коллапса карманов в смазочной жидкости сустава или быстрого растяжения связок, которые могут сопровождаться определенными рисками, поскольку шея содержит позвоночные., циркулирующих кровь в мозг. Хотя это редко, чрезмерное растяжение шеи может привести к разрывам этих артерий, уменьшая приток крови к мозгу и увеличивая риск инсульта.

Всегда думаете, что стакан полупустой

Хотя исследования дали неоднозначные результаты, пессимистический взгляд на жизнь может снизить продолжительность нашей жизни. В длительном исследовании 2016 года, опубликованном в BMC Public Health, ученые исследовали связь между оптимизмом, пессимизмом и риском смерти от ишемической болезни сердца. У мужчин и женщин среднего и старшего возраста показатели смертности от ишемической болезни сердца были выше среди тех, кто имел более высокие результаты теста на пессимизм на начальном уровне.

Команда исследователей также добавила, что мы все имеем как оптимистические, так и пессимистические черты, а не относимся только к одной категории над другой. Исследование 2020 года, опубликованное в Scientific Reports, дало подобные результаты: было обнаружено, что пессимизм повышает риск смерти от всех причин и сердечно-сосудистой смерти у участников старше 50 лет в Австралии, при этом оптимизм не оказывает существенного влияния.

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