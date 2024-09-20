Названы семь привычек, от которых нужно отказаться до 50 лет для здорового старения

Выбор образа жизни в молодости оказывает существенное влияние на то, как мы стареем и насколько здоровыми будем после 50 лет.

Как утверждают в Национальном институте старения, на здоровое старение влияют разные факторы. И если генетика не поддается нашему контролю, то жизненные привычки мы можем менять, чтобы жить лучше. В частности, сюда входят физические упражнения, регулярное посещение врача, правильное питание, забота о своем эмоциональном состоянии.

Эксперты считают, что для здорового старения следует избавиться до 50 лет от семи вредных привычек.

Не игнорируйте здоровье сердечно-сосудистой системы

Чтобы быть в форме в 50 лет, нужно делать правильные шаги еще в молодости. В частности, говорит доктор медицины, кардиолог, доцент клинической медицины Антреас Хиндоян, возрастают риски сердечного приступа. Если вы будете совмещать правильное питание и ежедневную физическую активность, то сможете их значительно снизить. В идеале человек должен в среднем заниматься умеренной сердечной активностью не менее 30 минут в день (например, ходить на прогулку) или заниматься 25 минут интенсивной сердечной активностью три раза в неделю.

Гигиена полости рта очень важна

Когда цифра вашего возраста приближается к 50 годам, очень важно следить за здоровьем полости рта. Заболевание десен часто связано с ишемической болезнью сердца, хотя мало кто об этом задумывается. Если вы сейчас сформируете привычку проводить правильную ежедневную гигиену полости рта, то после 50 лет у вас будет меньше рисков заболеть.

Забудьте о курении

Конечно, отказ от курения важен в любом возрасте. В Johns Hopkins Health утверждают, что всего за 24 часа отказа от сигарет уже начинает уменьшаться риск сердечного приступа.

Избавьтесь от лишнего веса

Ключом к хорошему самочувствию и мобильности после 50 лет является поддержание здорового веса тела. С возрастом становится все труднее сбросить лишний вес, а потому этот совет может показаться крайне сложным. Это происходит из-за снижения метаболизма. Доктор Гордиш указывает, что первое, что следует сделать, это уменьшить жир в области живота. Для этого совмещайте упражнения с правильным питанием.

Забудьте о вредных продуктах

Очень важно как можно раньше начать питаться здоровой пищей. Основу вашего рациона должны составлять цельные продукты. В Национальном институте старения утверждают, что последние исследования показали, что наилучшей диетой для здоровья является средиземноморский стиль питания. Он содержит множество свежих фруктов и овощей, цельные зерна, полезные жиры.

Не позволяйте стрессу одержать верх

Попытайтесь изучить различные методы релаксации и управления стрессом, а также пытайтесь планировать стрессовые события, которые случаются в вашей жизни. Медитация, йога и даже простая ежедневная прогулка на свежем воздухе значительно улучшают настроение, прогоняя негативные мысли. Они должны стать вашей новой рутиной в возрасте до 50 лет.

Недостаток сна

Для здоровья нужно иметь хотя бы 7 часов качественного сна в сутки. Поэтому если вы понимаете, что не высыпаетесь, нужно начинать работать над выработкой полезных привычек уже сегодня. Чтобы лучше спать, вы можете сделать много разных вещей. Например, советуют в Национальном институте старения, соблюдайте регулярный график. Засыпайте и вставайте в одно и то же время. Очень важно избегать позднего сна днем, поскольку он может помешать вам заснуть ночью. Лучше спать помогут физические упражнения или прогулки на свежем воздухе.

Читайте также: