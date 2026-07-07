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Названы шесть вещей, которые каждая женщина после 50 должна делать перед сном
С возрастом организм меняется, и это часто сказывается на качестве сна. После 50 лет многие женщины начинают чаще просыпаться ночью, тяжелее засыпают или не чувствуют себя отдохнувшими даже после восьми часов в постели.
Причиной могут быть гормональные изменения, стресс, замедление обмена веществ и процессы старения.
Диетологи утверждают, что некоторые простые вечерние привычки способны заметно улучшить сон, поддержать здоровье и помочь организму легче адаптироваться к возрастным изменениям.
Не пропускайте легкий белковый перекус
Многие стараются не есть вечером, однако это правило подходит не всем. Если ужин был ранним, легкий перекус с высоким содержанием белка может стать хорошим решением.
Белок помогает поддерживать мышечную массу, которая после 50 лет постепенно уменьшается. Кроме того, он обеспечивает более длительное чувство сытости и может предотвратить ночной голод.
Хорошими вариантами станут:
греческий йогурт;
кисломолочный творог;
горсть орехов;
вареное яйцо.
Пейте достаточно воды в течение дня
Обезвоживание может негативно влиять не только на самочувствие, но и на качество ночного отдыха. Особенно это актуально для женщин в период менопаузы, когда ночная потливость может усугублять потерю жидкости.
В то же время эксперты советуют не выпивать много воды непосредственно перед сном, чтобы не просыпаться ночью из-за необходимости посетить туалет. Основной объем жидкости лучше употреблять в течение дня.
Осваивайте технику глубокого дыхания
Если после насыщенного дня трудно расслабиться, могут помочь дыхательные упражнения. Несколько минут медленного диафрагмального дыхания способствуют снижению уровня стресса, замедляют сердечный ритм и готовят организм ко сну.
Это особенно полезно тем, кто часто прокручивает в голове события дня или долго не может заснуть из-за тревожных мыслей.
При необходимости обсудите с врачом прием магния
Магний участвует в работе нервной системы и мышц, а также помогает расслабиться. Некоторые исследования свидетельствуют, что у людей с дефицитом минерала его пополнение может положительно повлиять на качество сна.
Однако принимать какие-либо добавки следует только после консультации с врачом, ведь они подходят не всем и могут взаимодействовать с определенными лекарствами.
Откажитесь от алкоголя перед сном
Хотя бокал вина может вызвать сонливость, на самом деле алкоголь усугубляет структуру сна. Через него человек чаще просыпается ночью, а фаза гибернации сокращается.
Кроме того, алкоголь способен усиливать приливы и ночную потливость у женщин во время менопаузы.
Создайте стабильный вечерний ритуал
Организм любит режим. Если ежедневно ложиться спать примерно в одно и то же время, мозг быстрее настраивается на отдых.
Перед сном полезно отложить телефон, приглушить освещение, почитать книгу, послушать спокойную музыку или принять теплый душ. Такие простые действия помогают быстрее заснуть и сделать сон более качественным.
Почему после 50 лет сон ухудшается
После менопаузы уровень эстрогена и прогестерона снижается, что может оказывать влияние на естественные механизмы засыпания. К этому добавляются возрастные изменения биологических часов, стресс, хронические заболевания и уменьшение физической активности.
Именно поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание не только на продолжительность сна, но и на вечерние привычки, непосредственно влияющие на его качество.
FAQ
Что помогает улучшить сон после 50-ти лет?
Лучшие результаты дает комплексный подход: регулярный режим сна, достаточная физическая активность днем, сбалансированное питание, отказ от алкоголя перед сном, вечерние ритуалы для расслабления и контроль уровня стресса.
Почему женщины после 50-ти часто просыпаются ночью?
Наиболее распространенными причинами являются гормональные изменения во время менопаузы, приливы, ночная потливость, тревожность, хронический стресс, а также естественные возрастные изменения циркадных ритмов. Если проблема сохраняется длительно или значительно ухудшает качество жизни, следует обратиться к врачу.