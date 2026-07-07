Названы шесть вещей, которые каждая женщина после 50 должна делать перед сном

Как улучшить сон женщинам после 50 / © pexels.com

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Причиной могут быть гормональные изменения, стресс, замедление обмена веществ и процессы старения.

Диетологи утверждают, что некоторые простые вечерние привычки способны заметно улучшить сон, поддержать здоровье и помочь организму легче адаптироваться к возрастным изменениям.

Не пропускайте легкий белковый перекус

Многие стараются не есть вечером, однако это правило подходит не всем. Если ужин был ранним, легкий перекус с высоким содержанием белка может стать хорошим решением.

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Белок помогает поддерживать мышечную массу, которая после 50 лет постепенно уменьшается. Кроме того, он обеспечивает более длительное чувство сытости и может предотвратить ночной голод.

Хорошими вариантами станут:

греческий йогурт;

кисломолочный творог;

горсть орехов;

вареное яйцо.

Пейте достаточно воды в течение дня

Обезвоживание может негативно влиять не только на самочувствие, но и на качество ночного отдыха. Особенно это актуально для женщин в период менопаузы, когда ночная потливость может усугублять потерю жидкости.

В то же время эксперты советуют не выпивать много воды непосредственно перед сном, чтобы не просыпаться ночью из-за необходимости посетить туалет. Основной объем жидкости лучше употреблять в течение дня.

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Осваивайте технику глубокого дыхания

Если после насыщенного дня трудно расслабиться, могут помочь дыхательные упражнения. Несколько минут медленного диафрагмального дыхания способствуют снижению уровня стресса, замедляют сердечный ритм и готовят организм ко сну.

Это особенно полезно тем, кто часто прокручивает в голове события дня или долго не может заснуть из-за тревожных мыслей.

При необходимости обсудите с врачом прием магния

Магний участвует в работе нервной системы и мышц, а также помогает расслабиться. Некоторые исследования свидетельствуют, что у людей с дефицитом минерала его пополнение может положительно повлиять на качество сна.

Однако принимать какие-либо добавки следует только после консультации с врачом, ведь они подходят не всем и могут взаимодействовать с определенными лекарствами.

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Откажитесь от алкоголя перед сном

Хотя бокал вина может вызвать сонливость, на самом деле алкоголь усугубляет структуру сна. Через него человек чаще просыпается ночью, а фаза гибернации сокращается.

Кроме того, алкоголь способен усиливать приливы и ночную потливость у женщин во время менопаузы.

Создайте стабильный вечерний ритуал

Организм любит режим. Если ежедневно ложиться спать примерно в одно и то же время, мозг быстрее настраивается на отдых.

Перед сном полезно отложить телефон, приглушить освещение, почитать книгу, послушать спокойную музыку или принять теплый душ. Такие простые действия помогают быстрее заснуть и сделать сон более качественным.

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Почему после 50 лет сон ухудшается

После менопаузы уровень эстрогена и прогестерона снижается, что может оказывать влияние на естественные механизмы засыпания. К этому добавляются возрастные изменения биологических часов, стресс, хронические заболевания и уменьшение физической активности.

Именно поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание не только на продолжительность сна, но и на вечерние привычки, непосредственно влияющие на его качество.

FAQ

Что помогает улучшить сон после 50-ти лет?

Лучшие результаты дает комплексный подход: регулярный режим сна, достаточная физическая активность днем, сбалансированное питание, отказ от алкоголя перед сном, вечерние ритуалы для расслабления и контроль уровня стресса.

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Почему женщины после 50-ти часто просыпаются ночью?

Наиболее распространенными причинами являются гормональные изменения во время менопаузы, приливы, ночная потливость, тревожность, хронический стресс, а также естественные возрастные изменения циркадных ритмов. Если проблема сохраняется длительно или значительно ухудшает качество жизни, следует обратиться к врачу.

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