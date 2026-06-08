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Названы три противовоспалительных напитка, которые следует пить летом для здоровья и легкости организма
Летом организм особенно нуждается в поддержке: жара, смены питания, обезвоживание и стресс могут провоцировать скрытые воспалительные процессы. Один из простых способов помочь телу — добавить в ежедневный рацион противовоспалительные напитки из натуральных ингредиентов.
Такие напитки не только освежают, но могут поддерживать иммунную систему, улучшать пищеварение и уменьшать оксидативный стресс.
В Vogue.ua назвали три популярных варианта напитков, которые считаются самыми эффективными в летний сезон.
Напиток с куркумой (золотое молоко в холодной версии)
Куркума известна своими мощными противовоспалительными свойствами благодаря активному веществу куркумина. В летнем формате этот напиток можно готовить в качестве охлажденной версии с растительным молоком, льдом и небольшим количеством специй.
Такой напиток:
поддерживает естественные защитные функции организма;
может уменьшать воспалительные процессы;
способствует мягкому детоксикации.
Особенно полезно употреблять его во второй половине дня в качестве альтернативы сладким напиткам.
Матча как источник антиоксидантов
Матча — это зеленый чай в порошковой форме, содержащий высокую концентрацию антиоксидантов. Они помогают бороться со свободными радикалами, которые являются одной из причин воспалений в организме.
В летний сезон матча часто употребляют в виде холодного латте с растительным молоком или льдом.
Достоинства:
поддержка энергии без резких скачков кофеина;
антиоксидантная защита клеток;
улучшение концентрации.
Овощные и зеленые соки
Свежие соки из овощей и зелени — еще один эффективный способ поддержать организм в жару. Чаще всего используют огурец, сельдерей, шпинат, петрушку и другие зеленые ингредиенты.
Такие напитки:
помогают увлажнять организм;
содержат витамины и минералы;
могут снижать уровень воспалительных процессов.
Важно употреблять их свежеприготовленными, без добавленного сахара.
Почему противовоспалительные напитки важны летом
В теплое время года организм легче обезвоживается, а пищевые повадки часто меняются в пользу более тяжелой или сладкой пищи. Это может повышать уровень скрытого воспаления.
Противовоспалительные напитки помогают:
поддерживать баланс жидкости;
улучшать работу пищеварительной системы;
уменьшать влияние оксидативного стресса;
поддерживать общее самочувствие.
Как правильно употреблять такие напитки
Чтобы получить максимальную пользу, следует придерживаться простых рекомендаций:
пить их регулярно, но без излишеств;
комбинировать со сбалансированным питанием;
избегать добавленного сахара;
выбирать натуральные ингредиенты.
FAQ
Какие напитки лучше уменьшают воспаление в организме?
Чаще всего противовоспалительные относят напитки с куркумой, зеленый чай матча и свежие овощные соки, поскольку они содержат антиоксиданты и биоактивные вещества.
Можно ли пить противовоспалительные напитки каждый день?
Да, большинство таких напитков можно употреблять ежедневно в умеренном количестве, особенно если они приготовлены из натуральных ингредиентов без сахара.
Помогают ли противовоспалительные напитки похудению?
Они не являются прямым средством для похудения, но могут поддерживать метаболизм, уменьшать задержку жидкости и улучшать общее самочувствие, косвенно влияющее на вес.