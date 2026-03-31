Не делайте этого с макаронами: диетолог раскрыла опасную правду

Можно разогревать макароны в микроволновке / © pexels.com

Однако диетологи бьют тревогу, ведь макароны обычно разогревают в микроволновке. Такая привычка оказывается не совсем безопасна, ведь может повышать уровень сахара в крови.

Хотя микроволновка кажется лучшим вариантом из-за того, что это быстро и не нужно использовать дополнительную посуду, диетолог Джули Боэт указывает, что такая пища, как макароны, негативно реагирует на интенсивный нагрев.

Макароны из белой муки отличаются высоким гликемическим индексом, а потому способны резко повышать уровень сахара в крови. Когда они разогреваются, этот эффект усиливается: организм получает «выброс» глюкозы, что создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу.

В макаронах присутствует крахмал, который во время варки частично превращается в резистентный. А он усваивается медленнее. При быстром нагревании структура изменяется — поэтому глюкоза быстрее попадает в кровь.

Особый вред наносят переваренные макароны с магазинным соусом и жирами, которые подогрели в микроволновке. Такое сочетание сильно нагружает кишечник, замедляя обмен веществ. При регулярном употреблении это может привести к инсулинорезистенции.

Однако не стоит совсем отказываться от любимого блюда. Достаточно соблюдать несколько простых правил:

лучше выбирать цельнозерновые макароны;

не переваривайте их, они должны оставаться al dente;

разогревать следует на сковороде, а не в микроволновке;

добавляйте овощи, полезные жиры, белок.

Таким образом, ваше блюдо останется вкусным, но не повышает уровень сахара в крови.