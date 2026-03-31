Не делайте этого с макаронами: диетолог раскрыла опасную правду
Макароны можно назвать одним из самых любимых блюд украинцев. Очень часто их готовят «про запас», чтобы позже можно было быстро разогреть.
Однако диетологи бьют тревогу, ведь макароны обычно разогревают в микроволновке. Такая привычка оказывается не совсем безопасна, ведь может повышать уровень сахара в крови.
Хотя микроволновка кажется лучшим вариантом из-за того, что это быстро и не нужно использовать дополнительную посуду, диетолог Джули Боэт указывает, что такая пища, как макароны, негативно реагирует на интенсивный нагрев.
Макароны из белой муки отличаются высоким гликемическим индексом, а потому способны резко повышать уровень сахара в крови. Когда они разогреваются, этот эффект усиливается: организм получает «выброс» глюкозы, что создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу.
В макаронах присутствует крахмал, который во время варки частично превращается в резистентный. А он усваивается медленнее. При быстром нагревании структура изменяется — поэтому глюкоза быстрее попадает в кровь.
Особый вред наносят переваренные макароны с магазинным соусом и жирами, которые подогрели в микроволновке. Такое сочетание сильно нагружает кишечник, замедляя обмен веществ. При регулярном употреблении это может привести к инсулинорезистенции.
Однако не стоит совсем отказываться от любимого блюда. Достаточно соблюдать несколько простых правил:
лучше выбирать цельнозерновые макароны;
не переваривайте их, они должны оставаться al dente;
разогревать следует на сковороде, а не в микроволновке;
добавляйте овощи, полезные жиры, белок.
Таким образом, ваше блюдо останется вкусным, но не повышает уровень сахара в крови.