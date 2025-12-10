Какие средства не следует использовать зимой для ухода за кожей лица / © pexels.com

Реклама

В таких условиях привычные косметические средства могут вести себя совсем иначе, чем в теплые месяцы. То, что летом не причиняло вреда, зимой может вызвать раздражение или чрезмерную сухость. Потому эксперты советуют пересмотреть ежедневный уход и временно отказаться от агрессивных компонентов.

Почему кожа становится более уязвимой зимой

Дерматолог Папри Саркар объясняет: холод, сухой воздух и морозные порывы ветра одновременно влияют на кожу, постепенно разрушая ее естественный барьер. Когда он поврежден, кожа хуже удерживает влагу и становится более чувствительной к раздражителям. В результате появляются сухость, шелушение, зуд и покраснение.

Впрочем, не у всех зимние условия вызывают проблемы. Если кожа не протестует, можно не менять уход радикально. Но специалисты все же советуют переходить на более питательные кремы, более мягкие очищающие средства и ограничить активные ингредиенты — профилактика всегда лучше лечения раздраженной кожи.

Реклама

Мыло: ограничить использование зимой

Привычка активно намыливать тело зимой может привести к чрезмерной сухости. Дерматологи отмечают: мыло нужно только там, где оно действительно необходимо — интимные зоны и подмышки. Для остального тела достаточно теплой воды или мягкого геля. Обычное твердое мыло имеет высокий pH и пересушивает и без того уязвимую кожу, поэтому лучше выбирать деликатные гелевые или кремовые средства для умывания.

Тоники со спиртом

Многие тоники для жирной кожи содержат высокий процент спирта, который в холодное время способен сильно высушивать кожу. Саркар советует избегать тоников с алкоголем среди основных ингредиентов. Если трудно отрешиться от тоника, выбирайте увлажняющие формулы без спирта — они поддерживают баланс кожи и не разрушают барьер.

Глиняные маски: реже и осторожнее

Глиняные маски эффективно очищают поры, но одновременно уносят много влаги. Летом это незаметно, а зимой может ухудшить сухость и вызвать покраснение. Специалисты советуют снизить частоту их использования или заменить на мягкие увлажняющие маски.

Зимний пилинг: уменьшить частоту

Пилинг остается важной процедурой, но зимой риск повредить кожу растет. Дерматологи советуют делать эксфолиацию реже и выбирать мягкие формулы. Химические пилинги на основе гликолевой, миндальной или салициловой кислот работают хорошо, но ключевое — не превышать частоту применения.

Реклама

Сильные ароматы и эфирные масла

Ароматизированные кремы и сыворотки могут быть приятными, но зимой кожа реагирует на них более чувствительно. Поврежденный барьер пропускает больше потенциальных раздражителей, поэтому ранее не вызывавшие проблем вещества могут провоцировать дискомфорт. Лучше выбирать косметику без ароматов и эфирных масел или использовать ее осторожно, внимательно наблюдая за реакцией кожи.