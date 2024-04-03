Не горох и не фасоль: эти бобы можно есть вместо мяса – для иммунитета и от лишнего веса

Диетологи рекомендуют добавить в рацион бобовые худеющим, но не желающим сильно ограничивать себя в пище. И есть один продукт, на который следует обратить особое внимание. Он способен даже заменить мясо.

Употребление его в пищу поможет не только бороться с лишним весом, но и укрепит иммунитет организма. Речь идет о нуте, или турецком горохе. В нем содержится большое количество витаминов и других питательных веществ. Даже маленькая порция нута способна насытить, а после его употребления долго не возвращается чувство голода.

Чем полезен отварной нут

В нем содержится много качественного растительного белка и жиров, поэтому им можно смело заменить мясо, например, если вы поститесь или на диете. Также в нем есть клетчатка, аминокислоты, многие микроэлементы, витамины B и Е, пищевые волокна.

Основная польза нута:

много клетчатки, а следовательно он полезен для работы кишечника, улучшает процессы пищеварения, может использоваться при сахарном диабете;

большое количество минералов помогает укреплять кости;

благодаря калию нут способен снижать артериальное давление, а также важно для поддержания работы сердечно-сосудистой системы;

пищевые волокна в этом продукте снижают аппетит, хорошо насыщают, а потому вы будете употреблять меньше калорий в день;

врачи утверждают, что регулярное употребление нута препятствует размножению раковых клеток;

селен, содержащийся здесь в натуральном виде, выводит вредные, токсичные и канцерогенные вещества.

Следует обратить внимание, что нут не стоит употреблять из-за аллергии на данный продукт. Также он, как и все бобовые, усиливает газы, поэтому не подходит людям с проблемами с желудком. Не рекомендуется добавлять нут в рацион людям с подагрой, язвой мочевого, нефритом, холециститом, недостаточностью кровообращения и тромбофлебитом.

Нутрициологи советуют употреблять нут и блюда из него в первой половине дня, так как он долго переваривается организмом. Многих интересует, сколько нута можно съесть в день. Диетологи рекомендуют остановиться на дозировке 100 г в день в отварном виде, но если у вас слабый желудок, лучше ограничиться 30 г.

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