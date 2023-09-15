Не игнорируйте это: красота ваших ногтей зависит от 3 самых главных вещей

Если неправильно ухаживать за ногтями, можно их разрушить: чего не следует делать, и как нужно за ними ухаживать.

Ухоженные и здоровые ногти – один из признаков любви к себе и ответственного отношения к своему здоровью. Однако иногда из-за неправильного ухода ногтям может угрожать опасность. Какие процедуры и привычки разрушают ногтевые пластины, и как правильно ухаживать за ними – читайте дальше.

Как не нужно ухаживать за ногтями: что приводит к их разрушению

Снимать гель-лак самостоятельно. Снятие лака на дому – это очень опасный процесс. Когда вы так делаете, это не только вредит внешнему виду ваших рук, но и может нанести серьезные повреждения ногтевым пластинам. Она будет тонкой и хрупкой, поэтому следует все же обращаться в маникюрный салон, чтобы процесс снятия лака был безопасным. Не делать увлажнение рук. Ключевым фактором в уходе за руками является регулярное увлажнение рук и ногтей. Существует много кремов на любой вкус и кошелек, поэтому не стоит игнорировать эту процедуру. Особенно летом кожа рук требует наибольшего увлажнения, поскольку страдает от шелушения и туберкулеза. Также нужно пить достаточное количество воды, избегая обезвоживания организма, потому что это сразу сказывается на ногтях. Из-за нехватки влаги они начинают ломаться. Не защищать руки от ультрафиолета. Крем нужно покупать с защитой от УФ-лучей и не игнорировать это. Такая ошибка может привести к неприятным последствиям от действия агрессивных солнечных лучей. Также можно носить на руках перчатки. Солнцезащитный крем для рук должен иметь SPF не менее 30. Поскольку под воздействием солнца кожа может получить ожоги, что повышает риск заболевания раком кожи.

Как нужно ухаживать за ногтями: 3 шага для их здоровья и красоты

Регулярный маникюр. Он способствует укреплению и здоровому виду ногтей, предотвращая сухость, ломкость и расслоение ногтевой пластины. Чтобы маникюр давал наиболее полезный эффект, особое внимание следует уделять 3 местам. Это край ногтей на стыке с подушечками пальцев, свободный край ногтевой пластины и то, что под ним, кутикула. Но нужно удалять только ту часть кутикулы, которая находится на видимой поверхности ногтей. Увлажнение и питание. Эта процедура имеет важное значение для кожи рук и ногтей. Ведь увлажнение предотвращает старение кожи, появление высыпаний и покраснений. Особенно важно увлажнение в холодное время года и в межсезонье. В это время организм нуждается во внешнем уходе и поддержке. Чтобы для ногтей была максимальная польза от крема для рук, следует обращать внимание на те, активные составляющие которых направлены на восстановление и защиту. В кремах обязательно должны присутствовать цинк, селен, кальций, магний и витамины А, В, D, Е. Правильное питание. Возможно, это банальный совет и встречается он довольно часто. Но происходящее с нашим телом извне чаще всего связано с тем, что попадает во внутрь нашего организма. За здоровье и крепость ногтей отвечают рыба и мясо, богатые селеном. Нужно есть продукты с содержанием цинка – орехи и молочные продукты, с кальцием – сыр, бобовые и зеленые овощи. Также следует регулярно употреблять продукты с содержанием серы: индейку, сардины и кроличье мясо, а также зелень и гречку, содержащие магний. Особенно в холодное время года, когда организм тратит витамины на базовые нужды, нужно позаботиться о здоровье ногтей. Поэтому можно дополнительно к здоровому рациону пропить курс витаминов.

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