Не кладите лимон в чай, пока не узнаете один секрет: вот почему большинство делает это неправильно

Как правильно добавлять цитрус в чай, чтобы сохранить его полезные свойства для здоровья?

Что может быть лучше, чем чашка горячего чая с лимоном зимой вечером после работы? Он не только укрепляет иммунитет и добавляет энергию, но и хорошо согревает, создает чувство уюта, стимулирует обмен веществ и повышает настроение.

Но знаете ли вы, что, возможно, добавляете лимон к чаю неправильно?

Не так давно эксперты по питанию указали, что кислота в мякоти лимона может отрицательно влиять на танины чая, а именно они делают чай полезным. Поэтому напиток может стать горьким или приобретать металлический вкус.

Кроме того, существует много продуктов, которые могут снизить пользу чая, а некоторые из них даже нанести вред здоровью. Например, белковая пища – не лучший вариант. Лучше избегать бутербродов с мясом или сырами, поскольку белки препятствуют усвоению антиоксидантов.

Также следует избегать продуктов, содержащих много железа, а также острой пищи. Чай с молоком тоже не лучший выбор, поскольку молоко значительно снижает полезность антиоксидантов.

Также очень важно не заливать лимон кипятком, если вы хотите насладиться горячим чаем с цитрусом. Высокие температуры разрушают витамин С и отрицательно влияют на эфирные масла, содержащиеся в лимоне.

Лучше всего сначала заварить чай, дать ему немного настояться, а затем добавлять ломтик лимона.

Если ваша цель – укрепить иммунитет, вместо чая с лимоном лучше обратить внимание на имбирный напиток. Для его приготовления нужно натереть корень имбиря, добавить немного меда, по желанию кардамона и лимона. Такой напиток поразит своим ароматом, вкусом и множеством полезных веществ.

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