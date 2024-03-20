Не манго, не ананас: назван обычный овощ, который нужно добавить в рацион, чтобы похудеть

Что рекомендуют есть эксперты по питанию для борьбы с ожирением

Чудес не бывает – быстрые диеты не работают. Если вы снизите потребление калорий, будете в течение недели есть только, например, вареную курицу и рис, вы сбросите вес, но будете несчастными. И неизбежно закончите тем, что съедите то, что нельзя, но вкусное И снова наберете килограммы.

В свою очередь диетология Анеква Годарт рассказала, какие овощи и фрукты следует добавить в ежедневный рацион, если вы хотите похудеть и при этом получать удовольствие от еды.

"Первым в моем списке фруктов и овощей для похудения стоит сельдерей. Его часто рекламируют из-за эффекта "негативных калорий". Это значит, что ваше тело может сжигать калорий больше, чем получает, переваривая его", — отмечает эксперт.

Кроме того, что сельдерей помогает похудеть, он имеет кучу других полезных свойств. Сельдерей является источником антиоксидантов — бета-каротина, флавоноидов, которые уменьшают воспаление в пищеварительной системе и даже предотвращают такие заболевания, как рак. Сельдерей имеет низкий гликемический индекс, то есть он «медленно, постоянно влияет на уровень сахара в крови».

Анеква Годарт также рекомендует включать в рацион яблока. «Яблоки — еще один отличный вариант для тех, кто хочет похудеть, они богаты пищевыми волокнами и пектином, помогающим регулировать усвоение жира организмом».

Полезными для похудения будут и такие ягоды, как клубника, черника и малина. В них мало сахара, но много антиоксидантов и клетчатки, что делает их идеальными для удовлетворения тяги к сладкому во время похудения.

Чтобы достичь сытости и уменьшить общее потребление калорий, диетология рекомендует также добавить в свой рацион некрахмалистые овощи, такие как брокколи, цветную капусту и огурец. Благодаря высокому содержанию воды и клетчатки они помогают похудеть.

Согласно советам Всемирной организации здравоохранения каждый день нужно есть не менее пяти порций, 400 г разных фруктов и овощей, чтобы снизить риск серьезных проблем со здоровьем.

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