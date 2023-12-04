Не отказывайтесь от сладкого: врачи объяснили, почему этого не следует делать

Даже если у вас здоровое и сбалансированное питание, не следует исключать сладости из своего рациона.

Обычно, когда люди переходят на правильное питание, чаще именно сладости первыми попадают под запрет. Впрочем, лакомство - это те продукты, на которых потом происходят «срывы». Рассказываем, почему десерты должны оставаться в меню, со ссылкой на пост диетологини Олеси Добрянской в Instagram.

Почему сладости не следует исключать из рациона

Диетологиня объясняет, что жесткий отказ от сладкого может привести к тому, что будет происходить переедание другими продуктами питания. И как следствие, может произойти срыв на запретное лакомство.

К тому же полный отказ от сладостей может стать причиной стресса и тревожных состояний. Если человек никогда раньше не соблюдал сбалансированное питание, то резкий отказ от десертов может вызвать ряд негативных эмоций. Таким образом хорошая привычка превратится в огромное бремя, которое организм будет пытаться сбросить как можно быстрее.

«Можно все, главное, соблюдать баланс», – говорит диетологиня.

Что делать, если сладости запрещены во время диеты

Если вы все же перешли на здоровое сбалансированное питание, Олеся Добрянская советует соблюдать несколько правил.

Не стоит есть запретный продукт натощак, это касается не только десертов. Его нужно оставить на конец приема пищи, когда завершите основной.

Не ешьте все вместе. Разбейте вкуснятину на порции для каждого приема пищи.

Не следует покупать сразу много сладостей, так вы сможете оградить себя от переедания.

Разнообразьте свой повседневный рацион. Добавляйте в блюда интересные продукты, специи и т.д. Это сделает ваше питание более интересным, поэтому не потребуется восполнять эмоциональные пробелы шоколадками.

Сколько сладкого можно есть в день

Чтобы сладости не нанесли вреда вашей фигуре, суточная норма должна составлять 10% от общего количества калорий. Если вы в течение дня едите 1800 калорий, то сладостей должно быть не больше 180 калорий.

Однако эти нормы общие для всех, поэтому нужно учитывать индивидуальность своего организма. Будет гораздо лучше, если менять свои привычки шаг за шагом, без жестких запретов или ограничений.

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