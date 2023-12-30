Не только бесполезно, но и вредно: какая косметика не работает после 40 лет

Рассказываем, о каких кремах лучше забыть, когда дошли до отметки 40 лет. Они не работают и могут даже навредить.

С возрастом на полочке в ванной появляется все больше и больше разных средств по уходу за лицом. Однако не все они эффективны после определенного возраста. Какие кремы, сыворотки и другие продукты лучше всего наносить после 40 лет?

Почему кожа на лице стареет и как с этим бороться

В той либо другой степени хоть какой живой организм подвергается старению. К сожалению, ученые все больше уверяются, что люди стареют гораздо раньше, чем это заложено природой. Доказано, что ресурсов нашего организма может хватить на 100–120 лет полноценной жизни.

Быстрее и сильнее проявление старения начинает проявляться на лице. Основные причины, по мнению косметологов, состоят в обезвоживании кожи, УФ-излучении и неправильном уходе. Как правило, все возрастные изменения стабилизируются в возрасте 25-40 лет. А после 40 лет происходит изменение баланса женских половых гормонов и снижение содержания гиалуроновой кислоты. На это следует обращать внимание, подбирая себе уходовую косметику.

Какой косметикой лучше пользоваться после 40 лет, а какая – не работает

Косметологи отмечают, что кремы с плотной консистенцией и на масляной основе становятся главным "врагом" в косметичке женщин за 40 лет. Из-за особенностей своей текстуры они не могут проникнуть в глубокие слои дермы, а остаются на поверхности кожи. При этом они укупоривают поры и замедляют процесс регенерации.

Такие кремы не дают коже восстанавливаться, не стимулируют рост белка и не ускоряют процессы обмена веществ, дополнительно они предотвращают расщепление коллагена во время сна.

Кремы на основе вазелина, жидких парафинов и минеральных масел вообще вредны после 40 лет, ведь все это продукты переработки нефти, но они устойчивы к окислению, поэтому их добавляют в различные средства, чтобы продлить срок их годности. Главным недостатком этих веществ является то, что они препятствуют испарению влаги. Поэтому следите, чтобы в вашем средстве была небольшая концентрация таких продуктов.

Что нужно коже после 40 лет / Фото: pixabay.com

Также косметологи советуют отказаться от жестких средств для умывания. После 40 лет этот процесс должен быть максимально деликатным, поэтому для удаления следов декоративной косметики и грязи используйте гидрофильное масло, которое предназначено для бережной очистки. Однако следует помнить, что после этого для возрастной кожи нужно использовать очищающие пенки для удаления слоя маслянистых элементов, которые остаются на коже.

При чувствительной и проблемной коже, если дополнительно не очистить ее, то гидрофильное масло останется тонкой пленкой, которая не смывается обычной водой. Поэтому она может закупоривать поры, что будет иметь негативный эффект.

По словам косметологов, после 40 лет массаж уже не имеет такого эффекта, как раньше. Конечно, процедура помогает снять признаки усталости и поддерживать тонус кожи, однако она не будет бороться с морщинами и не вернет молодость.

Особо стоит отметить о патчах для области вокруг глаз. Хотя реклама и приписывает им волшебные результаты, но они не помогают омолодить кожу. Чаще после 40 лет кровоподтеки и мешки под глазами появляются из-за недосыпания. Хотя патчи помогут снять усталость и увлажнят кожу, однако это краткосрочный эффект и проблему такое средство не решает.

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