Не только снижение веса: что будет, если есть авокадо каждый день

О пользе авокадо для снижения лишнего веса знает наверняка каждый человек. Ведь диетологи наперебой рассказывают об этом чудо-продукте. Но, оказывается, это не вся польза от авокадо.

Авокадо можно назвать настоящим супер продуктом, ведь он содержит полезные жиры, нутриенты, витамины и т.д. Любое блюдо авокадо придает приятную текстуру и мягкость.

Напомним, ранее мы рассказывали, что будет, если съедать по три яйца каждый день.

В чем польза авокадо для женщин и мужчин

В авокадо содержится около 20 видов минералов и витаминов, что делает этот продукт подлинным рекордсменом. Только в одном плоде можно найти:

витамин K – 53% суточной нормы;

фолат – 41% суточной нормы;

витамин С – 33% суточной нормы;

витамин В5 – 28% суточной нормы;

калий – 28% суточной нормы;

витамин В6 – 26% суточной нормы;

витамин Е – 21% суточной нормы;

медь – 19% суточной нормы.

А еще в авокадо содержатся рибофлавин, ниацин, железо, тиамин, лютеин, большое количество антиоксидантов.

Шесть причин есть авокадо каждый день

Можно ли есть авокадо каждый день / Фото: Pexels

Снижение веса. Хотя авокадо богат жирами продукт, но ученые доказали, что он действительно помогает худеть. Дело в том, что именно благодаря высокому содержанию жиров, а еще наличию клетчатки, после его употребления человек быстро насыщается и долго не чувствует голод. Это избавляет от желания перекусить в течение дня. Согласно исследованиям, если съесть только половинку авокадо, то через пять часов после этого есть уже не захочется.

Защита сердца. "Полезные", т.е. мононенасыщенные жиры, содержащиеся в авокадо в большом количестве, благоприятно влияют на работу сердца. Они снижают риск сердечного приступа и уровень "плохого" холестерола в крови. А еще в авокадо содержатся антиоксиданты, помогающие организму бороться с воспалениями и оксидативным стрессом в кровяных сосудах (повреждение клеток из-за чрезмерного окисления). Если есть авокадо каждый день, можно улучшить артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы.

Снижение риска развития диабета. Согласно научным исследованиям, авокадо помогает регулировать сахар в крови. К примеру, недавно провели один эксперимент, в котором участники добавляли половину авокадо в свой ланч, а затем специалисты измеряли уровень инсулина и глюкозы в крови по регулярным интервалам. Хотя авокадо и повышало общую калорийность блюда, однако уровень сахара в крови не увеличивался.

Более красивые волосы и кожа. Благодаря зеаксантину и лютеину авокадо служит главным защитником клеток от повреждения ультрафиолетом и тех окислительных процессов, которые он запускает. Через ультрафиолетовые лучи кожа преждевременно стареет, а волосы становятся обезвоженными и ломкими. Лишь одно авокадо в день обеспечит вас 20% от ежедневной нормы витамина Е, который помогает обезвредить свободные и деформирующие ткани радикалы.

Улучшение зрения. Одна из самых распространенных причин ранней потери зрения – дегенерация желтого пятна. Авокадо содержит множество нутриентов зеаксантина и лютеина, которые помогают бороться с изменениями, приводящими к появлению этой проблемы.

Улучшение настроения. Благодаря регулярному употреблению авокадо улучшается эмоциональное состояние человека, ведь в нем содержится ряд витаминов и минералов, влияющих на позитивное изменение настроения. Тело получает все нужные ему полезные вещества и ничто не мешает ему слаженно функционировать и производить достаточное количество серотонина – гормона счастья.

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