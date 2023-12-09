Не только снижение веса: что будет, если есть авокадо каждый день

О пользе авокадо для снижения лишнего веса знает наверняка каждый человек. Ведь диетологи наперебой рассказывают об этом чудо-продукте. Но, оказывается, это не вся польза от авокадо.
Авокадо можно назвать настоящим супер продуктом, ведь он содержит полезные жиры, нутриенты, витамины и т.д. Любое блюдо авокадо придает приятную текстуру и мягкость.
Напомним, ранее мы рассказывали, что будет, если съедать по три яйца каждый день.
В чем польза авокадо для женщин и мужчин
В авокадо содержится около 20 видов минералов и витаминов, что делает этот продукт подлинным рекордсменом. Только в одном плоде можно найти:
- витамин K – 53% суточной нормы;
- фолат – 41% суточной нормы;
- витамин С – 33% суточной нормы;
- витамин В5 – 28% суточной нормы;
- калий – 28% суточной нормы;
- витамин В6 – 26% суточной нормы;
- витамин Е – 21% суточной нормы;
- медь – 19% суточной нормы.
А еще в авокадо содержатся рибофлавин, ниацин, железо, тиамин, лютеин, большое количество антиоксидантов.
Шесть причин есть авокадо каждый день
Снижение веса. Хотя авокадо богат жирами продукт, но ученые доказали, что он действительно помогает худеть. Дело в том, что именно благодаря высокому содержанию жиров, а еще наличию клетчатки, после его употребления человек быстро насыщается и долго не чувствует голод. Это избавляет от желания перекусить в течение дня. Согласно исследованиям, если съесть только половинку авокадо, то через пять часов после этого есть уже не захочется.
Защита сердца. "Полезные", т.е. мононенасыщенные жиры, содержащиеся в авокадо в большом количестве, благоприятно влияют на работу сердца. Они снижают риск сердечного приступа и уровень "плохого" холестерола в крови. А еще в авокадо содержатся антиоксиданты, помогающие организму бороться с воспалениями и оксидативным стрессом в кровяных сосудах (повреждение клеток из-за чрезмерного окисления). Если есть авокадо каждый день, можно улучшить артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы.
Снижение риска развития диабета. Согласно научным исследованиям, авокадо помогает регулировать сахар в крови. К примеру, недавно провели один эксперимент, в котором участники добавляли половину авокадо в свой ланч, а затем специалисты измеряли уровень инсулина и глюкозы в крови по регулярным интервалам. Хотя авокадо и повышало общую калорийность блюда, однако уровень сахара в крови не увеличивался.
Более красивые волосы и кожа. Благодаря зеаксантину и лютеину авокадо служит главным защитником клеток от повреждения ультрафиолетом и тех окислительных процессов, которые он запускает. Через ультрафиолетовые лучи кожа преждевременно стареет, а волосы становятся обезвоженными и ломкими. Лишь одно авокадо в день обеспечит вас 20% от ежедневной нормы витамина Е, который помогает обезвредить свободные и деформирующие ткани радикалы.
Улучшение зрения. Одна из самых распространенных причин ранней потери зрения – дегенерация желтого пятна. Авокадо содержит множество нутриентов зеаксантина и лютеина, которые помогают бороться с изменениями, приводящими к появлению этой проблемы.
Улучшение настроения. Благодаря регулярному употреблению авокадо улучшается эмоциональное состояние человека, ведь в нем содержится ряд витаминов и минералов, влияющих на позитивное изменение настроения. Тело получает все нужные ему полезные вещества и ничто не мешает ему слаженно функционировать и производить достаточное количество серотонина – гормона счастья.
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