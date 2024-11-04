Не только вкусная, но и богатая селеном и фосфором: рыбак со стажем назвал самую полезную рыбу

Рыба – очень полезный продукт, который должен быть в вашем ежедневном рационе. Однако не все виды рыбы одинаково полезны.

В чем разница между морской и речной рыбой

Врачи говорят, что морская рыба в целом превосходит по содержанию жирных Омега-3 речную кислоту, однако последняя богата железом и белоком. Однако на практике не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

Большинство видов морской рыбы подвергаются интенсивной заморозке, чтобы их было легче транспортировать и хранить. А это негативно отражается на их основных свойствах. С другой стороны водоемы загрязнены, поэтому речная рыба может быть опасна для употребления.

Следовательно, невозможно однозначно утверждать, что морскую рыбу есть полезнее. Все зависит от методов обработки и условий обитания. Потому, говорят опытные рыбаки, залогом здоровья станет проверка источника происхождения рыбы.

С фермерской рыбой осторожнее

В последние годы очень популярным становится рыбоводство, то есть разведение рыбы на специальных фермах. Может показаться, что фермерская рыба полезнее, потому что "чистее", однако на практике это не всегда так.

Некоторые недобросовестные фермеры насыщают рыбу стимуляторами роста, антибиотиками и красителями, чтобы ускорить процесс ее производства. Как результат, она может быть очень вредна для здоровья.

Эксперты утверждают, что лучше отдавать предпочтение дикой рыбе, которая была выловлена в природной среде. Если говорить о самой полезной морской рыбе, то это треска, дальневосточный лосось, сайра, минтай, сельдь, камбала, скумбрия, путаса, хек, терпуг, навага, сардины и мойва. А из речных лучше выбирать окуня или щуку.

Как выбрать полезную рыбу

В первую очередь, выбирая рыбу, обращайте внимание на ее внешний вид. Дикая рыба, которую поймали в природной среде, обычно имеет неравномерную окраску мяса и крупные плавники. Также лучше покупать продукцию у проверенных поставщиков.

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