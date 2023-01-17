Не выбрасывайте кожицу мандарины: необычные лечебные свойства продукта

Купив мандаринку, не выбрасывайте ее кожуру. Фитонциды и эфирные масла, содержащиеся в кожуре оранжевых фруктов, не только улучшают настроение, но и помогают бороться с массой болезней.

Полезные свойства кожицы мандарина

Цедра мандарина – полноценный источник витамина С. Лишь 6 г цедры мандарина удовлетворяют суточную потребность в витамине С на 14 %. Кроме того, в мандаринах содержатся кальций, фосфор, магний, калий, железо, фруктовые кислоты, фолиевая и аскорбиновая кислота.

В результате содержания бета каротина кожура мандарина полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Флавоноиды и гесперидин, содержащиеся в мандариновой кожуре, защищают организм от вирусов, воспалений, обладают антиаллергическими свойствами.

Аромат эфирного масла, получаемый из кожицы спелых плодов, снимает переутомление, раздражительность, чувство страха, успокаивает и стимулирует нервную систему.

Эфирное масло мандарина улучшает цвет кожи, тонизирует, освежает, разглаживает морщины, помогает при жирной и комбинированной коже и высыпаниях. Предупреждает возникновение растяжек и целлюлита, особенно в сочетании с маслом нероли и лаванды.

Кожура мандарина лечит

Если беспокоит бронхит , три столовых ложки мандариновой цедры залить двумя стаканами очень горячей воды, настоять несколько часов и затем процедить. Добавь немного меда и выпить этот настой в течение дня.

, три столовых ложки мандариновой цедры залить двумя стаканами очень горячей воды, настоять несколько часов и затем процедить. Добавь немного меда и выпить этот настой в течение дня. Настойка из мандариновой кожуры – отличное средство для разжижения и выведения мокроты при сухом кашле. Залейте кожуру одного мандарина стаканом водки и настаивайте в темном месте в течение недели. Принимать такую настойку нужно три раза в день перед едой по 20 капель.

Залейте кожуру одного мандарина стаканом водки и настаивайте в темном месте в течение недели. Принимать такую настойку нужно три раза в день перед едой по 20 капель. Кожица мандарина поможет тебе при заложенности носа. Поместите шкурки 2-3 мандаринов в миску с кипящей водой. Дайте пару минут постоять, а затем в течение 10 минут вдыхайте поднимающийся над миской пар.

Поместите шкурки 2-3 мандаринов в миску с кипящей водой. Дайте пару минут постоять, а затем в течение 10 минут вдыхайте поднимающийся над миской пар. Отвар из кожуры мандаринов снижает уровень сахара в крови . Чтобы приготовить такой отвар, шкурку из трех плодов средней величины прокипятить в течение 10 минут в литре воды. Процеживать отвар не нужно. Хранить отвар нужно в холодильнике, принимать ежедневно утром и вечером после еды.

. Чтобы приготовить такой отвар, шкурку из трех плодов средней величины прокипятить в течение 10 минут в литре воды. Процеживать отвар не нужно. Хранить отвар нужно в холодильнике, принимать ежедневно утром и вечером после еды. Шкурка фрукта содержит значительно большее содержание антиоксидантов, чем выжатый сок, которые защищают организм от новообразований. Считается, что благодаря находящимся в кожуре сальвестролам снижается риск онкологических заболеваний.

Считается, что благодаря находящимся в кожуре сальвестролам снижается риск онкологических заболеваний. Мандариновая кожура повышает иммунитет, улучшает аппетит и пищеварение. Этот фрукт богат пектинами, регулирующими работу кишечника. Полисахариды связывают ионы тяжелых металлов и радиоактивных элементов. Разотрите сухие шкурки и добавляйте порошок в салаты, каши, сыр и другие продукты. Это поможет избавиться от боли в желудке или метеоризма.

Этот фрукт богат пектинами, регулирующими работу кишечника. Полисахариды связывают ионы тяжелых металлов и радиоактивных элементов. Разотрите сухие шкурки и добавляйте порошок в салаты, каши, сыр и другие продукты. Это поможет избавиться от боли в желудке или метеоризма. Для лечения грибковых заболеваний натирайте ногти на ногах и пальцы свежей мандариновой кожицей дважды в день.

Однако нужно не забывать, что цитрусовые, к которым относятся и мандарины, могут быть сильными аллергенами, поэтому людям склонным к аллергии нужно быть осторожными как с самими плодами, так и с кожурой мандаринов.

Читайте также: