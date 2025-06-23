Недорогие продукты, необходимые для правильной работы мозга / © Pixabay

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Врачи поделились перечнем доступных продуктов, которые следует употреблять каждый день, чтобы поддерживать здоровье мозга.

Диета MIND: в чем ее особенность

Диета MIND особенная тем , что сочетает в себе DASH-диету и сереземноморскую диету. Она направлена ​​на профилактику большинства нейродегенеративных заболеваний. Ее авторы сделали акцент на продуктах, помогающих стимулировать работу мозга. Иногда ее называют “диета для ума”.

Нейрохирург Бетси Гранч в своем интервью для yahoo.com сообщила, что большинство фруктов богаты антиоксидантами, а потому способны снижать оксидативный стресс в нервных клетках. А это, в свою очередь, улучшает когнитивные способности.

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Профессор Медицинского колледжа Нью-Йорка Милл Этьен добавил, что фрукты способны не только защитить мозг от перемен через возраст, но и быстро улучшить самочувствие. А еще они являются источником энергии для нейронов, участвуя в выработке гормона, улучшающего настроение (серотонина).

Фрукты, которые лучше всего подходят для здоровья мозга

Прежде всего, фрукты необходимы нашему организму потому, что они способны бороться с оксидативным стрессом, разрушающим нервные клетки. Однако есть некоторые продукты, которые считаются неврологами наиболее полезными. В перечень входят темные ягоды (черника, синий виноград, ежевика). В них содержатся антоцианы, являющиеся мощными природными антиоксидантами. Они защищают клетки мозга от повреждений свободными радикалами, а еще обладают противовоспалительным эффектом, что очень важно для профилактики таких заболеваний, как Паркинсон или Альцгеймер.

Также следует обязательно добавить в свой рацион:

бананы — они являются источником триптофана, из которого и образуется серотонин, а также содержат много калия, который необходим для поддержания здорового артериального давления. Употребление бананов ежедневно значительно уменьшает риск инсульта. Врач Этьен указывает, что нужно съедать хотя бы один плод в день.

авокадо — он богат полезными ненасыщенными жирами, которые являются основой мембраны нервных клеток. А еще они защищают астроциты, которые важны клетка для поддержания здоровья мозга.

киви — в них содержится витамин К, улучшающий кровообращение в мозге, и витамин С, считающийся одним из сильнейших природных антиоксидантов.

Что предполагает диета MIND

Эта диета предполагает, что основным источником энергии для мозга являются углеводы, однако главное внимание все же уделяют тем продуктам, которые содержат жирные кислоты Омега-3, витамины группы В, антиоксиданты и некоторые важные минералы. В то же время, говорят врачи, лучше ограничить употребление насыщенных жиров, трансжиров и продуктов, отличающихся высокой степенью переработки.

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Обязательно включите в свой рацион:

зеленые листовые овощи (кейл, шпинат и т.п.) — врачи рекомендуют употреблять не реже шести раз в неделю;

ягоды (малина, черника, клубника) — по крайней мере, дважды в неделю для здоровья мозга;

орехи — важно есть до пяти раз в неделю;

жирная рыба — минимум один раз в неделю добавлять в рацион.

Что следует исключить или употреблять меньше:

красное мясо — в неделю не более 4 порций;

фастфуд, лакомство — избегайте как можно чаще.

В Rush University и Гарвардской школе общественного здоровья были проведены исследования, которые показали, что у тех людей, которые соблюдают диету MIND, более чем на половину снижается вероятность развития болезни Альцгеймера по сравнению с теми, кто не придерживается этих пищевых рекомендаций.

Эта статья носит исключительно информационный характер и не является медицинским советом. Если у вас возникли проблемы со здоровьем или сомнения относительно своего состояния, обратитесь к квалифицированному врачу.

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