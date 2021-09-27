Некоторые напитки влияют на результат ПЦР-теста — исследование

Употребление таких напитков, как кока-кола, оранж, энергетиков или алкоголя (водка, виски и бренди) может привести к ошибочному результату ПЦР-теста.

Группа исследователей Тюбингенского университета (Германия) недавно опубликовала исследование в Международном журнале инфекционных болезней, в котором отметила, что ПЦР-тесты чувствительны к некоторым ингредиентам привычных для нас напитков.

"Мы заметили, что такие напитков, как кока-кола, оранж, энергетики, алкогольные напитки (водка, виски и бренди), а также газированная минеральная вода, вызывали ошибочный результат тестов на коронавирус.

Исследователи объяснили это "изменением рН в напитках, что могло бы модулировать функцию антител. Они также добавили, что при правильном использовании антиген-теста на COVID-19 его можно считать надежным.

Также диетологи рассказали, как повысить иммунитет в домашних условиях осенью, ведь каждый из нас хочет чувствовать себя более прочным под влиянием погодных условий.

Стойка иммунная система является ключевым для борьбы с бактериями и вирусами, вызывающими болезни, поэтому укрепление иммунитета любым способом является лучшим выбором для улучшения здоровья. К счастью, в борьбе с вирусами диета может сыграть определенную роль. Диетологиня Сара Гарон, которая основывает свои советы только на фактах доказательной медицины, перечислила продукты, обязательно должны быть в меню в осенне-зимний период.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку