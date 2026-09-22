Немедленно помойте руки, если касались этих десяти вещей: где скрывается больше всего бактерий

После каких вещей нужно мыть руки / © pexels.com

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Пытаться вообще не прикасаться к таким вещам нет смысла. Гораздо проще выработать полезную привычку — мыть руки после контакта с поверхностями, которыми регулярно пользуются многие люди, пишут в Yahoo.

Вот 10 вещей, после которых о гигиене рук лучше не забывать.

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Деньги

Наличные деньги переходят из рук в руки, хранятся в кошельках, карманах, кассах и могут находиться в обращении годами. Неудивительно, что на банкнотах и монетах можно обнаружить множество микроорганизмов.

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Исследователи, изучавшие долларовые купюры, находили на них сотни разных микроорганизмов. Наличные также обнаруживали кишечную палочку и сальмонеллу.

Поэтому после контакта с деньгами, особенно перед едой, руки следует вымыть.

Дверные ручки и перила

Ручка дверей в общественном туалете, поручень эскалатора или перекладина в автобусе — типичные примеры поверхностей, которые в течение дня затрагивают огромное количество людей.

Особо внимательными следует быть после поездок в общественном транспорте. Не нужно панически избегать перил — безопасность важнее. Просто после поездки вымойте руки, а прежде старайтесь не касаться ими лица и пищи.

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Меню в ресторанах и кафе

Бумажное или многократное меню проходит через руки посетителей и персонала десятки раз в день.

В одном из исследований на ресторанных меню обнаруживалось значительное количество бактерий. И это вполне закономерно: один и тот же предмет постоянно берут разные люди.

Так что хорошая привычка — сделать заказ, отложить меню, а перед едой вымыть руки.

Предметы в поликлинике и кабинете врача

Медицинские заведения ежедневно посещают многие, поэтому ручки дверей, подлокотники кресел, стойки регистрации и другие поверхности постоянно контактируют с руками посетителей.

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Отдельного внимания заслуживают ручки для заполнения документов. Ими пользуются один за другим десятки пациентов.

После посещения медучреждения тщательное мытье рук — простая и полезная привычка.

Домашние и другие животные

Даже если кот или собака живет с вами много лет и фактически является членом семьи, о гигиене забывать не стоит.

Животные могут переносить микроорганизмы, которые попадают в шерсть, лапы и кожу. Особенно важно мыть руки после контакта с чужими животными, уборки за домашним питомцем, кормления или посещения фермы или контактного зоопарка.

Это не значит, что нужно избегать животных. Просто вымыть руки после контакта с ними.

Сенсорные экраны

Терминалы самообслуживания, банкоматы, информационные киоски и экраны в аэропортах ежедневно затрагивают сотни людей.

При этом мы часто пользуемся ими, а уже через несколько минут берем руками еду или касаемся лица.

К этой категории можно отнести смартфон. Особенно если телефоном пользуется не один человек или вы часто кладете его на разные поверхности.

Кухонные губки и разделочные доски

Не все грязные предметы находятся в общественных местах. Некоторые из них могут лежать прямо у вашей кухонной раковины.

Влага, остатки пищи и ячеистая структура создают благоприятные условия для микроорганизмов в кухонных губках. В одном из исследований в использованных губках обнаружили сотни разных видов бактерий.

Не менее внимательно следует обращаться с разделочными досками, особенно после сырого мяса.

Поэтому при приготовлении пищи руки следует мыть не только перед началом работы, но и после контакта с сырыми продуктами, использованными досками и губками.

Чужие ручки

Обычная шариковая ручка вряд ли кажется опасной вещью. Но вспомните ручки в банках, почтовых отделениях, офисах, гостиницах или государственных учреждениях.

Одной ручкой в течение дня могут воспользоваться десятки человек. А у некоторых еще есть привычка грызть ее колпачок.

Если пришлось воспользоваться чужой или общей ручкой, достаточно вспомнить о мытье рук перед едой или прикосновением к лицу.

Дозатор жидкого мыла

Это может показаться парадоксальным: мы прикасаемся к дозатору именно для того, чтобы вымыть руки.

Однако кнопку или насос нажимают еще до мытья, поэтому на ее поверхности могут оставаться микроорганизмы из рук предыдущих пользователей. Особенно это касается многократных дозаторов в общественных местах.

К счастью, решение проблемы уже в ваших руках — после нажатия на дозатор просто тщательно намыльте и вымойте их.

Лотки и другие поверхности в аэропорту

Аэропорт — место с огромным потоком людей, а значит, и с большим количеством поверхностей совместного пользования.

Особое внимание исследователи обращали на пластиковые лотки в пунктах контроля безопасности. Пассажиры кладут в них телефоны, сумки, одежду и другие личные вещи.

Добавьте сюда сенсорные экраны, ручки дверей, стойки и другие поверхности — и становится понятно, почему после прохождения контроля следует вымыть руки или воспользоваться антисептиком.

Не нужно бояться микробов — достаточно правильно мыть руки

Полностью избежать контакта с бактериями, вирусами и другими микроорганизмами невозможно — и превращать повседневную жизнь в постоянную борьбу с ними не нужно.

Гораздо важнее знать ситуации, когда гигиена рук действительно имеет значение: перед приготовлением и употреблением пищи, после туалета, контакта с сырыми продуктами или животными и прикосновения к поверхностям, которыми пользуются многие люди.

Простая привычка регулярно и тщательно мыть руки помогает снизить перенос микроорганизмов.

FAQ

После чего обязательно нужно мыть руки?

Руки особенно важно мыть перед приготовлением и едой, после посещения туалета, контакта с животными, сырым мясом, мусором, а также после пребывания в общественных местах и прикосновения к поверхностям, которыми пользуются многие люди. К ним относятся перила, дверные ручки, сенсорные экраны, наличные деньги и другие общие предметы.

Как правильно мыть руки?

Намочите руки чистой проточной водой, нанесите мыло и тщательно потрите ладони, тыльную сторону кистей, участки между пальцами и у ногтей. Мыть руки с мылом рекомендуется не менее 20 секунд, после чего их нужно хорошо ополоснуть и высушить. Если вода и мыло недоступны, можно использовать антисептик для рук с достаточным содержанием спирта.

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