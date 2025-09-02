ТСН в социальных сетях

Немного поманипулируйте с расческой — и голову будете мыть втрое реже: волосы будут шелковистые и блестящие

Многие девушки вынуждены мыть голову каждый день, хотя настоящая причина часто совсем не в самых волосах.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как мыть голову реже

Как мыть голову реже / © unsplash.com

Проблема может скрываться в загрязненной расческе: на ней накапливается пыль, кожный жир и остатки средств для укладки. Существует простой и быстрый способ, известный нашим бабушкам, который поможет справиться с этой проблемой за считанные минуты.

Возьмите таз или любую емкость, налейте теплую воду и добавьте немного обычного стирального порошка. Тщательно размешайте до появления пены, после чего поместите загрязненную гребенку в раствор на 10 минут.

После этого тщательно промойте расческу под проточной водой и дайте ей полностью высохнуть. Теперь она снова чиста и готова к использованию. Для поддержания чистоты достаточно повторять эту процедуру раз в месяц.

Этот простой и быстрый метод поможет вашим волосам дольше оставаться свежими, а ежедневное мытье станет необходимостью только в редких случаях.

