Неожиданная польза вчерашних макарон для здоровья: что говорят эксперты и наука

Об этом пишут в RealSimple.

Интересный факт — после охлаждения макароны могут становиться даже более полезными для организма. Вчерашние макароны способны поддерживать стабильный уровень сахара в крови, содержать меньше доступных калорий и оказывать положительное воздействие на здоровье кишечника.

Такой эффект объясняется наличием так называемого резистентного крахмала — особого типа углеводов, который ведет себя совсем иначе, чем обычный крахмал.

Что такое резистентный крахмал и как он работает

Крахмал — это углевод, который содержится во многих продуктах: картофеле, рисе, овсе, бобовых, пасте, а также в некоторых фруктах и овощах. В обычных условиях он быстро расщепляется в тонком кишечнике до глюкозы и используется в качестве источника энергии.

Однако резистентный крахмал ведет себя иначе — он не полностью переваривается в тонком кишечнике. Вместо этого он попадает в толстый кишечник, где играет роль пребиотика, то есть «пищи» для полезных бактерий микробиому.

Как объясняют диетологи, обычный крахмал дает энергию, в то время как резистентный крахмал дополнительно питает кишечную микрофлору.

Некие продукты, к примеру бобовые, содержат его естественно. Но интересно, что он может образовываться и в обычных макаронах после термической обработки и охлаждения.

Во время варки крахмал набухает и становится легче для усвоения. Когда макароны охлаждаются, происходит процесс, который называют ретроградацией — структура крахмала уплотняется, и часть его переходит в форму резистентного.

Польза холодных макарон для организма

Поддержка здоровья кишечника

Одно из главных преимуществ резистентного крахмала — положительное влияние на микробиом. Он способствует росту полезных бактерий, улучшает работу кишечника и нормализует пищеварение.

Кроме того, при его ферментации образуется бутират — жирная кислота, которая поддерживает здоровье толстого кишечника и долго укрепляет пищеварительную систему.

Стабилизация уровня сахара в крови

В отличие от обычных макарон, резистентный крахмал способствует более медленному повышению глюкозы после еды.

Это не означает, что углеводы «исчезают», но их влияние на организм становится более мягким, особенно если пасту сочетать с белками, полезными жирами и клетчаткой. В результате уровень энергии становится стабильнее, а ощущение сытости — дольше.

Контроль аппетита

Поскольку резистентный крахмал ведет себя как пищевые волокна, он может:

уменьшать чувство голода;

снижать тягу к перекусам;

удлинять чувство сытости после еды.

Улучшение метаболического здоровья

Некоторые исследования показывают, что регулярное потребление продуктов с резистентным крахмалом может положительно влиять на чувствительность к инсулину и общий метаболизм, особенно в сочетании с рационом, богатым клетчаткой.

Поддержка здоровья сердца

Как и другие виды пищевых волокон, резистентный крахмал может способствовать снижению уровня «плохого» холестерина (LDL) и триглицеридов. Это, в свою очередь, помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в долгосрочной перспективе.