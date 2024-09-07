Неожиданно: врачи назвали пять фруктов, обогащенных кальцием, для здоровья зубов и костей

Конечно, все мы знаем, что популярным источником кальция молочные продукты. Однако некоторые фрукты также богаты этим важным минералом. Обязательно добавьте их в свой рацион.

Курага

Когда мы говорим о фруктах, богатых кальцием, курага обязательно возглавляет перечень. Лишь в одной чашечке сушеных абрикосов содержится почти 14% от рекомендованной суточной нормы минерала, который нужен нашему организму для здоровья костей и зубов.

Киви

В этом маленьком зеленом фрукте содержится не только много кальция, но и немало витамина С. Например, всего в чашке нарезанных киви есть 61 мг кальция (суточная норма составляет 1000 мг). Врачи советуют либо есть этот фрукт в сыром виде, либо выпивать по утрам свежий сок, чтобы укрепить зубы и кости.

Апельсин

Диетологи называют этот цитрусовый фрукт одним из лучших источников витамина С и кальция. Съедая один большой апельсин в день, вы получаете около 74 мг кальция.

Ягоды

Очень важно добавлять в свой рацион свежие ягоды. Например, в чашке ежевики содержится не менее 42 мг кальция. Ягоды можно употреблять в качестве перекуса или добавлять в различные салаты.

Ананас

Этот сочный фрукт содержит не только кальций, но и другие минералы и витамины, которые нужны нашему организму. Однако следует отметить, что ананасы не рекомендуется употреблять диабетикам, ведь они влияют на уровень сахара в крови.

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