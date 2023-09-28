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Неожиданный совет стоматолога: почему зубную щетку лучше не держать в ванной комнате

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
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Неожиданный совет стоматолога: почему зубную щетку лучше не держать в ванной комнате

Где лучше не хранить зубную щетку

Почему хранение зубной щетки в ванной может привести к проблемам

Знаете ли вы, что, сохраняя щетку в ванной, вы ставите под угрозу чистоту своего рта, а значит здоровье зубов. Так считают стоматологи – эксперты.

Почему не нужно хранить зубную щетку в ванной комнате

  • Когда вы смываете воду в унитазе, особенно с открытой крышкой, как делают это большинство, "крошечные капельки воды, содержащие бактерии и другие микроорганизмы, могут оседать на соседних поверхностях, включая вашу зубную щетку». И если ваша зубная щетка находится вблизи унитаза, а она обычно из-за небольшой площади ванны там и находится, то будет контактировать с воздушными частицами и брызгами воды, таким образом, щетка будет постоянно подвергаться загрязнению.

Более того, вполне возможно, что на зубной щетке будут оставаться частички фекалий, которые будут попадать на нее во время смывания воды в унитазе с открытой крышкой, считает врач Паял Бхалла. «Частички фекалий могут присутствовать в ванной комнате, в том числе на таких поверхностях, как и ваша зубная щетка. Это может произойти, когда туалет смывается при открытой крышке, поскольку смывание может высвободить маленькие капли воды в воздух, которые могут содержать фекальные бактерии и другие микроорганизмы.

  • Еще одна причина, почему не следует держать как мы привыкли зубную щетку в ванной комнате то, что обычно в ванных комнатах повышена влажность, что способствует росту бактерий и плесени и на зубной щетке в том числе.
  • А если иметь в виду, что ванной обычно пользуются несколько членов семьи, существует высокая вероятность перекрестного заражения.

Где и как хранить зубную щетку, чтобы свести риски к минимуму

Чтобы уменьшить до минимума риск попадания частиц кала и других загрязнений на вашу зубную щетку следует:

  • закрывать крышку унитаза во время смывания,
  • промывать зубную щетку перед использованием,
  • хранить ее в вертикальном положении,
  • следить, чтобы щетка не касалась других зубных щеток.

Лучший способ обезопасить зубную щетку от попадания бактерий и инфекций — хранить ее в чехле и в сухом месте, за пределами ванной комнаты.

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Дата публикации
Просмотры
517
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