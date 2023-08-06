Неприятный запах пота под мышками: причины и как от него избавиться

При высокой температуре, летней жаре мы не можем перестать потеть, а вот избавиться от неприятного запаха пота, можем. Для этого есть как традиционные, так и народные средства. Но повышенное потоотделение может сопровождать человека не только в жару. Есть и другие причины усиленного потоотделения и неприятного запаха.

Причины повышенного потоотделения и неприятного запаха под мышками:

В определенные периоды жизни человека (половое созревание, климакс) происходит гормональная перестройка его биологических процессов.

Переживание стрессовых ситуаций, волнение человека способствует повышению адреналина в крови, выделению пота.

Избыточный вес приводит к нарушениям процессов метаболизма, терморегуляции, при которых становится более интенсивным потоотделение.

Болезни внутренних органов приводит к гипергидрозу и изменениям запаха пота.

Прием некоторых лекарств может вызывать повышенное потоотделение.

Злоупотребление острой, жирной, жареной пищей, крепким кофе, чаем, блюдами фастфуда, спиртными напитками провоцирует повышенное потоотделение и изменение состава секреции сальных желез.

Физические нагрузки вызывают повышение температуры тела, в ответ, для терморегуляции организм реагирует выделением пота.

Чрезмерное увлечение моющими средствами, частое использование антибактериального мыла вымывает собственную микрофлору организма, что приводит к развитию болезнетворных бактерий и неприятному запаху.

Одежда из синтетических материалов, не продуваемая искусственная ткань мешает вентиляции и доступу воздуха к коже человека, создавая «парниковый эффект», тем самым провоцируя выделение пота.

Как меньше потеть

Дважды в день принимать душ.

Во время стрессовых ситуаций заниматься самовнушением, принимать успокоительные.

Следить за здоровьем организма.

Хотя бы снизить употребление жирной, жареной, острой пищи, включить в рацион продукты, содержащие фосфор, железо и кальций. Вместо чая кофе пить травяные настои.

Нормализовать физические перегрузки на организм.

Чтобы уменьшить потоотделение, летом нужно носить одежду из натуральных тканей. Лучше всего, если это будут хлопок, лен. Эти ткани позволяют коже дышать, обеспечивают проветривание, а следовательно уменьшают потоотделение.

Быстрым решением вопроса является использование косметических средств, которые своим составом помогают избавиться от резкого запаха пота. Дезодоранты останавливают размножение бактерий, устраняют неприятные запахи; антиперспиранты блокируют активность потовых желез благодаря наличию в своем составе солей металлов.

Как избавиться от неприятного запаха пота |

Для борьбы с неприятным запахом можно воспользоваться следующими средствами:

Смешайте чайную ложку соды с небольшим количеством воды, чтобы образовалась паста. Нанесите содовую пасту на чистую кожу под мышками, оставьте на 10-15 минут. После этого смойте теплой водой. Такой способ оказывает антибактериальное действие, в результате чего уменьшится потоотделение, а бактерии не будут размножаться.

Две столовых ложки соли добавляют в стакан теплой воды и тщательно размешивают. Марлю или другую хлопчатобумажную материю смачивают в полученном растворе. Смазывают тканью под мышками перед интенсивными физическими нагрузками и перед сном.

Воспользуйтесь лимонным соком и маслом чайного дерева. Смешайте 150 мл воды, 50 мл лимонного сока с 5-7 капельками эфирного масла чайного дерева. Антибактериальные свойства этого домашнего дезодоранта помогут избавиться от чрезмерного выделения пота и запаха.

Пять столовых ложек коры дуба заливают двумя стаканами воды и нагревают, настаивают под закрытой крышкой не менее двух часов. Через указанное время процеживают жидкость и полученным составом протирают проблемные зоны несколько раз в день.

Три чайные ложки цветков аптечной ромашки заливают половиной литра кипятка. Настаивают, охлаждают и процеживают, добавляют к полученному отвару чайную ложку пищевой соды. Полученной смесью обрабатывают подмышки утром и вечером.

Сок редьки и глицерин берут в равных долях, тщательно размешивают. Полученный состав втирают в зону подмышечных впадин.

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