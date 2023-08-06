Неприятный запах пота под мышками: причины и как от него избавиться

Как справиться с запахом пота под мышками
При высокой температуре, летней жаре мы не можем перестать потеть, а вот избавиться от неприятного запаха пота, можем. Для этого есть как традиционные, так и народные средства. Но повышенное потоотделение может сопровождать человека не только в жару. Есть и другие причины усиленного потоотделения и неприятного запаха.
Причины повышенного потоотделения и неприятного запаха под мышками:
- В определенные периоды жизни человека (половое созревание, климакс) происходит гормональная перестройка его биологических процессов.
- Переживание стрессовых ситуаций, волнение человека способствует повышению адреналина в крови, выделению пота.
- Избыточный вес приводит к нарушениям процессов метаболизма, терморегуляции, при которых становится более интенсивным потоотделение.
- Болезни внутренних органов приводит к гипергидрозу и изменениям запаха пота.
- Прием некоторых лекарств может вызывать повышенное потоотделение.
- Злоупотребление острой, жирной, жареной пищей, крепким кофе, чаем, блюдами фастфуда, спиртными напитками провоцирует повышенное потоотделение и изменение состава секреции сальных желез.
- Физические нагрузки вызывают повышение температуры тела, в ответ, для терморегуляции организм реагирует выделением пота.
- Чрезмерное увлечение моющими средствами, частое использование антибактериального мыла вымывает собственную микрофлору организма, что приводит к развитию болезнетворных бактерий и неприятному запаху.
- Одежда из синтетических материалов, не продуваемая искусственная ткань мешает вентиляции и доступу воздуха к коже человека, создавая «парниковый эффект», тем самым провоцируя выделение пота.
Как меньше потеть
- Дважды в день принимать душ.
- Во время стрессовых ситуаций заниматься самовнушением, принимать успокоительные.
- Следить за здоровьем организма.
- Хотя бы снизить употребление жирной, жареной, острой пищи, включить в рацион продукты, содержащие фосфор, железо и кальций. Вместо чая кофе пить травяные настои.
- Нормализовать физические перегрузки на организм.
- Чтобы уменьшить потоотделение, летом нужно носить одежду из натуральных тканей. Лучше всего, если это будут хлопок, лен. Эти ткани позволяют коже дышать, обеспечивают проветривание, а следовательно уменьшают потоотделение.
- Быстрым решением вопроса является использование косметических средств, которые своим составом помогают избавиться от резкого запаха пота. Дезодоранты останавливают размножение бактерий, устраняют неприятные запахи; антиперспиранты блокируют активность потовых желез благодаря наличию в своем составе солей металлов.
Как избавиться от неприятного запаха пота |
Для борьбы с неприятным запахом можно воспользоваться следующими средствами:
- Смешайте чайную ложку соды с небольшим количеством воды, чтобы образовалась паста. Нанесите содовую пасту на чистую кожу под мышками, оставьте на 10-15 минут. После этого смойте теплой водой. Такой способ оказывает антибактериальное действие, в результате чего уменьшится потоотделение, а бактерии не будут размножаться.
- Две столовых ложки соли добавляют в стакан теплой воды и тщательно размешивают. Марлю или другую хлопчатобумажную материю смачивают в полученном растворе. Смазывают тканью под мышками перед интенсивными физическими нагрузками и перед сном.
- Воспользуйтесь лимонным соком и маслом чайного дерева. Смешайте 150 мл воды, 50 мл лимонного сока с 5-7 капельками эфирного масла чайного дерева. Антибактериальные свойства этого домашнего дезодоранта помогут избавиться от чрезмерного выделения пота и запаха.
- Пять столовых ложек коры дуба заливают двумя стаканами воды и нагревают, настаивают под закрытой крышкой не менее двух часов. Через указанное время процеживают жидкость и полученным составом протирают проблемные зоны несколько раз в день.
- Три чайные ложки цветков аптечной ромашки заливают половиной литра кипятка. Настаивают, охлаждают и процеживают, добавляют к полученному отвару чайную ложку пищевой соды. Полученной смесью обрабатывают подмышки утром и вечером.
- Сок редьки и глицерин берут в равных долях, тщательно размешивают. Полученный состав втирают в зону подмышечных впадин.
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