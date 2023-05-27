Нервозность, бессонница и тошнота: какие риски для здоровья скрывает любовь кофе

Эксперты объяснили, сколько чашек кофе можно употреблять в день.

Кофе для многих является лучшим способом начать новый день. Но так ли она безопасна?

Как извлечь максимум пользы от кофе, минуя вред, пишет издание The Telegraph.

Все привыкли думать, что кофе бодрит, особенно утром. Однако эксперты предупреждают, что напиток полезен не всем. Кофе – это тонизирующий напиток, в нескольких глотках которого содержатся тысячи биологически активных веществ.

Среди этих веществ есть и кофеин, благодаря которому кофе и дает ощущение бодрости, энергии, коммуникабельности, хорошего самочувствия.

После того, как мы выпили чашку кофе, через 45 минут почти 90% кофеина попадает в кровь и это ощущение бодрости и энергии продолжается еще 2,5-4,5 часа, затем кофеин выводится из организма и на смену ему приходит легкая усталость, особенно если уже послеобеденное время и особенно вечером.

"Кофеин достаточно мощный стимулятор: он заставляет вас чувствовать себя пробужденными и сосредоточенными, но избыток может потенциально оставить вас в состоянии тревоги", — предупреждают эксперты.

"Слишком много кофеина вызывает у вас беспокойство, нервозность, отсутствие сна, тошноту, головную боль и всеобщую обеспокоенность", — говорит диетолог Торнтон-Вуд.

Кофеин относится к слабым психостимуляторам. Примером сильнодействующего конкурента аденозиновых рецепторов является амфетамин, самый слабый – теофиллин (в черном шоколаде).

Если мы употребляем кофе каждый день и много, то впоследствии может развиться нечувствительность к кофеину. Поэтому максимально разумной дозой кофеина есть 300 мг в день.

Ранее исследователи сообщили, что кофе может вызвать дисфункцию почек.

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