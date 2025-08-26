Несколько минут на неделю помогут укрепить ваши колени: астрофизик назвал упражнение, связанное с космосом

Идеальное упражнение для здоровья колен / © unsplash.com

Этот метод был одобрен астрофизиком Марко Кьяберже (Европейское космическое агентство). Он вдохновлен космической физиологией. Если вы будете уделять упражнениям всего одну минуту несколько раз в неделю, то сможете позаботиться о здоровье колен.

Как космос влияет на хрящи и мышцы

Тело человека приспособлено к жизни на Земле, где гравитация помогает поддерживать активность костей и мышц. Впрочем, опыт астронавтов показывает обратное: когда гравитации нет, костная и мышечная массы теряются быстрее, здоровье суставов значительно ухудшается.

Во время длительных миссий особенно сильно страдают коленные суставы, ведь происходит серьезная деградация хрящей.

Поэтому такие крупные агентства, как НАСА, создают свои программы тренировок, которые уделяют особое внимание здоровью суставов. В них входят контролируемые упражнения с высокой ударной нагрузкой. Марк, вдохновленный этой моделью, разработал отдельный эксперимент, чтобы исследовать, эффективны ли прыжки для поддержания здоровья хрящей.

В чем особенность упражнения: на что обратить внимание

Как прыжки на скакалке помогают укрепить суставы и избавиться от боли в коленях / © unsplash.com

Исследования Марко Кьяберже проводились на мышах. Как обнаружили ученые, у тех животных, которые трижды в неделю тренировались прыгать, не только не происходило истончение хряща и кластеризация клеток (первые признаки артрита), но и хрящ становился здоровее, толще.

Как объяснил Марко, они были удивлены увидеть, что прыжки позволяют улучшить клеточную структуру хрящей. Он добавил, что астронавтам, возможно, следует выполнять такие упражнения перед полетами, как профилактическая мера.

Хотя следует провести дополнительные исследования для подтверждения пользы человеку, однако такие упражнения уже кажутся доступным и ценным для всех вариантом. Прыжки также идеально подойдут тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, проводя много времени сидя (например, на работе).

Один из авторов исследования, Чэнь-Мин Фань, биолог из опорно-двигательного аппарата из Carnegie Science, считает, что результаты помогут понять, как прыжковые тренировки помогают улучшить здоровье хрящей. В теории такое простое упражнение может стать доступным способом профилактики остеоартрита и сохранения подвижности на долгие годы.

Как добавить прыжки в ежедневную рутину

Основная особенность такого упражнения состоит в том, что оно не нуждается в специальном оборудовании или больших усилиях. Даже если вы будете прыгать в течение одной минуты три раза в неделю, это уже даст хороший результат. Важно здесь стимулировать хрящевую ткань, чтобы она восстановилась и уменьшилось трение между костями.

Самые популярные варианты упражнений с прыжками:

прыжки на скакалке;

прыжки на платформе или приседания с прыжком;

небольшие прыжки на месте.

Кому противопоказаны прыжки

Врачи отмечают, что прыжки могут навредить при определенных условиях. Так они могут быть вредны для людей со сколиозом, заболеваниями суставов, остеохондрозом, заболеваниями сердца и сосудов, ожирением 1 и 2 степени, варикозным расширением вен, а также беременным и во время менструации.