Нейробиологи рассказали, как можно быстро и эффективно "прокачать" свой мозг: применяйте эти три способа

Что быстро улучшает работу мозга: три эффективных способа / © unsplash.com

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Американский нейробиолог Кевин Вудс предложил три простых, но необычных способа повысить умственную производительность.

Он рекомендует регулярно включать эти упражнения в свой ежедневный режим, выбирая ту последовательность действий, которая лучше всего подходит именно вам.

Жевание жвачки

Некоторые научные исследования подтверждают, что жевание жевательной резинки улучшает кровообращение в гиппокампе и префронтальной коре — зонах мозга, отвечающих за память, обучаемость, мотивацию и другие важные когнитивные процессы. Благодаря этому мозг получает большее количество кислорода и энергии, что способствует повышению концентрации внимания и уменьшению стрессовых реакций.

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Специалист Кевин Вудс советует выбирать жвачки с насыщенным продолжительным вкусом и плотной текстурой, чтобы они не распадались во время жевания.

Интересно, что не обязательно ограничиваться именно жевательной резинкой: недавнее исследование обнаружило, что жевание твердых предметов, например деревянного карандаша, может повышать уровень антиоксиданта глутатиона в мозге — эффект, который не дает обычная жвачка.

Ходьба задом

Три способа «натренировать» мозг / © Pixabay

Двигаться назад — это мощный способ активировать мозг более интенсивно, чем при обычной ходьбе вперед. Такая необычная активность способствует формированию новых нейронных связей, что улучшает память, координацию движений и чувство равновесия.

Исследования 2019 года даже указывают, что ходьба задом полезна людям с остеоартритом коленных суставов, помогая им поддерживать подвижность и уменьшать дискомфорт.

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Специалисты советуют начинать постепенно, выбирая ровную и безопасную дорожку без помех. Важно держать спину и голову ровно, активно привлекать мышцы корпуса, наступать прежде всего на носочки и быть внимательным к происходящему вокруг.

Неспешное напевание мелодий

Многие во время душа незаметно напевают песни, и это оказывает мощный успокаивающий эффект. Такое действие активирует блуждающий нерв — важная связь между мозгом и внутренними органами, регулирующая процессы пищеварения, дыхания, сердцебиения и ощущения насыщения. Благодаря этому снижается стресс и наступает расслабление.

Кевин Вудс отмечает, что сознательное, глубокое дыхание во время напевания дополнительно укрепляет этот нерв.

Также научные исследования доказывают, что напевание повышает уровень оксида азота в носу, что улучшает кровообращение в мозге и оказывает положительное влияние на настроение.

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Если вам не по душе петь, альтернативой для тренировки блуждающего нерва может стать холодный душ или медитация — эти практики тоже способствуют общему оздоровлению нервной системы.

Что еще поможет поддерживать мозг в тонусе

Регулярная тренировка умственных способностей не только сохраняет ясность мыслей, но и значительно снижает вероятность развития нейродегенеративных заболеваний. Кроме того, способность мозга гибко реагировать на новые вызовы оказывает положительное влияние на психическое здоровье и продлевает жизнь.

Активная социальная жизнь — общение с людьми, интеллектуальные игры, участие в культурных событиях — тоже является важным стимулом для мозговой деятельности.

Нейробиологи подчеркивают: несмотря на колоссальную сложность мозга с его 100 миллиардами нейронов, он постоянно нуждается в поддержке. Теперь вы знаете, как этому способствовать.

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