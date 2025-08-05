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Нейробиологи рассказали, как можно быстро и эффективно "прокачать" свой мозг: применяйте эти три способа
Чтобы стимулировать работу мозга, не обязательно часами решать кроссворды или судоку.
Американский нейробиолог Кевин Вудс предложил три простых, но необычных способа повысить умственную производительность.
Он рекомендует регулярно включать эти упражнения в свой ежедневный режим, выбирая ту последовательность действий, которая лучше всего подходит именно вам.
Жевание жвачки
Некоторые научные исследования подтверждают, что жевание жевательной резинки улучшает кровообращение в гиппокампе и префронтальной коре — зонах мозга, отвечающих за память, обучаемость, мотивацию и другие важные когнитивные процессы. Благодаря этому мозг получает большее количество кислорода и энергии, что способствует повышению концентрации внимания и уменьшению стрессовых реакций.
Специалист Кевин Вудс советует выбирать жвачки с насыщенным продолжительным вкусом и плотной текстурой, чтобы они не распадались во время жевания.
Интересно, что не обязательно ограничиваться именно жевательной резинкой: недавнее исследование обнаружило, что жевание твердых предметов, например деревянного карандаша, может повышать уровень антиоксиданта глутатиона в мозге — эффект, который не дает обычная жвачка.
Ходьба задом
Двигаться назад — это мощный способ активировать мозг более интенсивно, чем при обычной ходьбе вперед. Такая необычная активность способствует формированию новых нейронных связей, что улучшает память, координацию движений и чувство равновесия.
Исследования 2019 года даже указывают, что ходьба задом полезна людям с остеоартритом коленных суставов, помогая им поддерживать подвижность и уменьшать дискомфорт.
Специалисты советуют начинать постепенно, выбирая ровную и безопасную дорожку без помех. Важно держать спину и голову ровно, активно привлекать мышцы корпуса, наступать прежде всего на носочки и быть внимательным к происходящему вокруг.
Неспешное напевание мелодий
Многие во время душа незаметно напевают песни, и это оказывает мощный успокаивающий эффект. Такое действие активирует блуждающий нерв — важная связь между мозгом и внутренними органами, регулирующая процессы пищеварения, дыхания, сердцебиения и ощущения насыщения. Благодаря этому снижается стресс и наступает расслабление.
Кевин Вудс отмечает, что сознательное, глубокое дыхание во время напевания дополнительно укрепляет этот нерв.
Также научные исследования доказывают, что напевание повышает уровень оксида азота в носу, что улучшает кровообращение в мозге и оказывает положительное влияние на настроение.
Если вам не по душе петь, альтернативой для тренировки блуждающего нерва может стать холодный душ или медитация — эти практики тоже способствуют общему оздоровлению нервной системы.
Что еще поможет поддерживать мозг в тонусе
Регулярная тренировка умственных способностей не только сохраняет ясность мыслей, но и значительно снижает вероятность развития нейродегенеративных заболеваний. Кроме того, способность мозга гибко реагировать на новые вызовы оказывает положительное влияние на психическое здоровье и продлевает жизнь.
Активная социальная жизнь — общение с людьми, интеллектуальные игры, участие в культурных событиях — тоже является важным стимулом для мозговой деятельности.
Нейробиологи подчеркивают: несмотря на колоссальную сложность мозга с его 100 миллиардами нейронов, он постоянно нуждается в поддержке. Теперь вы знаете, как этому способствовать.