Ни в коем случае не добавляйте эти части курицы в бульон: могут заразить паразитами и токсинами

Куриный бульон – классическое первое блюдо, которое любят взрослые и дети. Но чтобы он действительно был полезен для нашего здоровья, нужно знать, какую часть курицы брать для бульона. Оказывается, некоторые превращают блюдо в яд.

Чтобы бульон получился по-настоящему вкусным и ароматным, он должен быть достаточно жирным. Его долго варят, а также обязательно добавляют зелень (например, петрушку).

Чтобы усилить вкус первого блюда, совсем не обязательно добавлять бульонные кубики, ведь они содержат консерванты. Лучше взять еще один вид мяса. К примеру, говядину.

Однако это еще не все. Выбирая куриное мясо, которое вы будете добавлять в бульон, эксперты не рекомендуют останавливаться на хвосте, голове и легких. Именно в них, как утверждают кулинары, скапливаются вредные для организма вещества и паразиты. Даже долговременная варка не решает проблемы, ведь паразиты устойчивы к нагреванию, а потому остаются в бульоне.

Какую часть курицы брать для куриного бульона, спросите вы. Лучше всего подходят окорочка, крылышки и комок.

Следует отметить, что куриный бульон — это одно из тех блюд, которое требует долгой варки. Только после этого он становится насыщенным, вкусным и полезным. Некоторые считают, что, установив более высокую температуру, они сократят время приготовления, но вкус такого бульона останется желать лучшего.

Поэтому варите его на низком огне, благодаря этому весь вкус приправ, зелени, курицы и овощей перейдет в жидкость. Еще одна ошибка – бросать мясо в кипящую воду. Кулинары советуют класть его только в холодную.

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