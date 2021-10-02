Никогда не пейте это одновременно с лекарствами от головной боли

Никогда не пейте это одновременно с лекарствами от головной боли

Врачи называют головные боли при COVID-19 новыми, пока не изученными симптомами этого заболевания.

Врачи считают осенне-зимний период временем повышенного давления, аллергического синусита, мигрени и, конечно, COVID-19 (в частности, Delta).

Что нужно знать о мигрени и фибромиалгией

Как отмечает психиатр Эмад Естемалик, многие люди испытывают головные боли при COVID-19. Такие боли беспрецедентны, учитывая их тяжесть, продолжительность и отсутствие этимологии.

Сканирование мозга пациентов с COVID, которые испытывают сильную головную боль, свидетельствует о том, что неврологическая активность многих больных является нормой.

Даже после выздоровления пациент может почувствовать «новую головную боль, которая усиливается время от времени».

"Головная боль при коронавирусе лечится сложно, так как протоколы лишь разрабатываются", — говорит врач.

Как нельзя лечить головную боль при COVID-19

Эксперт подчеркнул, что прежде всего запрещается употребление безрецептурных лекарств от головной боли больше недели.

Более того, важно следить за дозировкой, поскольку лекарства могут вызвать обратный эффект.

Не переусердствуйте с кофеином. Он усугубит симптоматику.

Некоторые напитки, особенно с кофеином, могут вызвать не только усиление головной боли, если принимать их вместе с лекарствами.

pixabay.com

Какие лекарства нельзя принимать одновременно с кофе

Препараты гормонов щитовидной железы

Препараты для улучшения состояния щитовидной железы, в частности, следует пить натощак за 30 минут до еды. Это для того, чтобы организм мог усвоить лекарства.

Препараты от остеопороза

Если вы пьете кофе вместе с лекарством от остеопороза, значительно снижаете их эффективность.

Новое исследование говорит, что кофе оказывает огромное влияние на ваши мышцы

При кислотном рефлюксе

Лечить такое явление, как кислотный рефлюкс, лучше всего утренним употреблением препаратов — до завтрака и первого стакана воды.

УНИАН

При лечении отеков

Кофеин обладает мочегонным свойством. Это означает, что он может усиливать действие диуретиков, используемых для лечения отеков.

При сердечной недостаточности

Через мочегонные свойства кофеина пациенты, которые принимают лекарства от сердечной недостаточности, должны помнить об употреблении кофе с кофеином.

Высокое кровяное давление

В сочетании с кофе лекарства от высокого кровяного давления также могут вызвать более сильный диуретический эффект.

Лекарство от простуды

Некоторые лекарства от простуды несовместимы с кофеином. Читайте аннотацию, прежде чем начать лечение.

Читайте также: Медицинский отвод и противопоказания для прививки от COVID-19: в Минздраве рассказали, кому выдавать справки

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку