Нога на ногу: действительно ли эта поза так вредна для здоровья

От скрещивания ног время от времени вреда вашему организму не будет.

Сидеть со скрещенными ногами некоторым людям удобнее, чем поставить их на пол – часто просто по привычке. Если в этой позе находится недолго, вреда не будет. Но продолжительное сидение нога на ногу может привести к проблемам со здоровьем, а также увеличить некоторые хронические заболевания.

В частности, эксперты говорят, что сидение в одной позе на протяжении многих часов может вызвать состояние, которое называется "паралич малоберцового нерва".

Когда человек сидит в такой позе, то появляется перекос таза – одна подвздошная кость идет вверх, другая – вниз. Возникает неравномерное натяжение связочного аппарата, мышц, возникает ротация в поясничном и грудном отделе, в результате получаем сколиоз.

Неужели эта поза действительно так вредна для здоровья

Список опасных последствий сидения с крестными ногами в течение длительного времени включает повышенное кровяное давление, варикозное расширение вен и повреждение нервов. Впрочем, каждая из этих болезней заслуживает отдельного объяснения.

Семь исследований, сделанных до 2010 года, обнаружили, что сиденья со скрещенными ногами действительно повышают результаты проверки кровяного давления, только одно исследование опровергло эту гипотезу.

Следовательно, скрещивание ног действительно может вызвать временное повышение кровяного давления, но доказательств относительно долгосрочных последствий не существует, за исключением одного. Пациентам с высоким риском образования тромбов не рекомендуют долго сидеть со скрещенными ногами, так как препятствие потоку крови увеличивает риск тромбоза вен.

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