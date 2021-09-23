Ученые изобрели спрей против COVID-19: укрепляет иммунитет и защищает от коронавируса

Назальная вакцина-кандидат от COVID-19 эффективна при профилактике передачи заболеваний.
В США разработали назальную вакцину, которая укрепляет иммунитет дыхательных путей. Так вирус SARS-CoV-2, что приводит к COVID-19, при попадании в нос, не приведет к осложнениям, говорят ученые.
И хотя ученые достигли прогресса в разработке внутримышечных вакцин против SARS-CoV-2, таких как легкодоступные вакцины Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, ничего похожего на назальную вакцину от коронавируса не изобрели. Хотя принцип воздействия прост: препарат укрепляет иммунитет слизистой оболочки носа — первый барьер для вируса, прежде чем он попадет в легкие.
Навин Варадараджан, доктор медицины Андерсона, профессор химической и биомолекулярной инженерии Университета Хьюстона, и его коллеги сообщают в iScience о разработке интраназальной субъединичной вакцины, которая обеспечивает устойчивый местный иммунитет против вдыхаемых патогенов.
"Вакцинация слизистых оболочек может стимулировать как системный иммунитет, так и иммунитет слизистых оболочек. А еще это неинвазивная процедура - без иглы, а значит подходит для иммунизации больших групп населения", — сказал Варадараджан.
"Однако вакцинации слизистых оболочек препятствует отсутствие эффективной доставки антигена и необходимость в соответствующих адъювантах (комплекс веществ, используемые для усиления иммунного ответа, которые могут стимулировать устойчивый иммунный ответ без токсичности)", — добавил он.
Чтобы решить эти проблемы, Варадараджан сотрудничал с Синьли Лю, доцентом фармацевтики фармацевтического колледжа UH и экспертом по доставке наночастиц. Группе Лю удалось инкапсулировать агонист катализатора генов интерферона (STING) в липосомной доле, чтобы получить адъювант под названием NanoSTING. Функция адъюванта — стимулировать иммунный ответ организма.
Иммунитет за 7 дней
"Наши результаты показывают, что состав вакцины-кандидата безопасный, вызывает быстрые иммунные ответы в течение семи дней и формирует полноценный иммунитет против SARS-CoV-2", — сказал Навин Варадараджан, ведущий автор исследования.
"Частицы NanoSTING небольшого рамера - около 100 нанометров, физические и химические свойства их существенно отличаются от обычных адъювантов", — сказала Лю.
"Мы использовали NanoSTING в качестве адъюванта для интраназальной вакцинации и секвенирования одноклеточной РНК, чтобы подтвердить, что лимфоидная ткань носа является индуктивным участком после вакцинации. Наши результаты показывают, что состав вакцины-кандидата безопасный, вызывает быстрые иммунные ответы — в течение семи дней — и вызывает полный иммунитет против SARS-CoV-2 ", — сказал Варадараджан.
"Для справедливого распределения нужны стабильные вакцины, которые можно легко доставить", — отметил Варадараджан, соучредитель AuraVax Therapeutics Inc.
Фундаментальным ограничением внутримышечных вакцин является то, что они не предназначены для индукции иммунитета слизистых оболочек. Как показала предварительная работа с другими респираторными патогенами, такими как грипп, требует адаптивных иммунных ответов в дыхательных путях и легких.
По мнению исследователей, назальная вакцина также будет способствовать широкому распределению вакцин по всему миру.
"Для широкого распределения необходимы стабильные вакцины, которые можно легко доставить. Как мы показали, каждый из наших компонентов, белок (лиофилизированный) и адъювант (NanoSTING) стабильные более 11 месяцев и могут храниться и транспортироваться без необходимости замораживания", — сказал Варадараджан.
Варадараджан является соучредителем AuraVax Therapeutics Inc., новаторской биотехнологической компании, разрабатывающей новые интраназальные вакцины и методы лечения, чтобы помочь пациентам победить изнурительные заболевания, включая COVID-19. Компания имеет эксклюзивное лицензионное соглашение с UH по интеллектуальной собственности, охватывающей интраназальные вакцины и технологии агонистов STING. Они начали производственный процесс и планируют привлечь FDA в конце этого года.
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