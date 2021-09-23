Ученые изобрели спрей против COVID-19: укрепляет иммунитет и защищает от коронавируса

Ученые изобрели спрей против COVID-19: укрепляет иммунитет и защищает от коронавируса

Назальная вакцина-кандидат от COVID-19 эффективна при профилактике передачи заболеваний.

В США разработали назальную вакцину, которая укрепляет иммунитет дыхательных путей. Так вирус SARS-CoV-2, что приводит к COVID-19, при попадании в нос, не приведет к осложнениям, говорят ученые.

И хотя ученые достигли прогресса в разработке внутримышечных вакцин против SARS-CoV-2, таких как легкодоступные вакцины Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, ничего похожего на назальную вакцину от коронавируса не изобрели. Хотя принцип воздействия прост: препарат укрепляет иммунитет слизистой оболочки носа — первый барьер для вируса, прежде чем он попадет в легкие.

Навин Варадараджан, доктор медицины Андерсона, профессор химической и биомолекулярной инженерии Университета Хьюстона, и его коллеги сообщают в iScience о разработке интраназальной субъединичной вакцины, которая обеспечивает устойчивый местный иммунитет против вдыхаемых патогенов.

"Вакцинация слизистых оболочек может стимулировать как системный иммунитет, так и иммунитет слизистых оболочек. А еще это неинвазивная процедура - без иглы, а значит подходит для иммунизации больших групп населения", — сказал Варадараджан.

"Однако вакцинации слизистых оболочек препятствует отсутствие эффективной доставки антигена и необходимость в соответствующих адъювантах (комплекс веществ, используемые для усиления иммунного ответа, которые могут стимулировать устойчивый иммунный ответ без токсичности)", — добавил он.

Чтобы решить эти проблемы, Варадараджан сотрудничал с Синьли Лю, доцентом фармацевтики фармацевтического колледжа UH и экспертом по доставке наночастиц. Группе Лю удалось инкапсулировать агонист катализатора генов интерферона (STING) в липосомной доле, чтобы получить адъювант под названием NanoSTING. Функция адъюванта — стимулировать иммунный ответ организма.

Иммунитет за 7 дней

"Наши результаты показывают, что состав вакцины-кандидата безопасный, вызывает быстрые иммунные ответы в течение семи дней и формирует полноценный иммунитет против SARS-CoV-2", — сказал Навин Варадараджан, ведущий автор исследования.

"Частицы NanoSTING небольшого рамера - около 100 нанометров, физические и химические свойства их существенно отличаются от обычных адъювантов", — сказала Лю.

"Мы использовали NanoSTING в качестве адъюванта для интраназальной вакцинации и секвенирования одноклеточной РНК, чтобы подтвердить, что лимфоидная ткань носа является индуктивным участком после вакцинации. Наши результаты показывают, что состав вакцины-кандидата безопасный, вызывает быстрые иммунные ответы — в течение семи дней — и вызывает полный иммунитет против SARS-CoV-2 ", — сказал Варадараджан.

Фото: pixabay

"Для справедливого распределения нужны стабильные вакцины, которые можно легко доставить", — отметил Варадараджан, соучредитель AuraVax Therapeutics Inc.

Фундаментальным ограничением внутримышечных вакцин является то, что они не предназначены для индукции иммунитета слизистых оболочек. Как показала предварительная работа с другими респираторными патогенами, такими как грипп, требует адаптивных иммунных ответов в дыхательных путях и легких.

По мнению исследователей, назальная вакцина также будет способствовать широкому распределению вакцин по всему миру.

Также читайте Ученые нашли способ снизить риск заражения коронавирусом после контакта с больным

"Для широкого распределения необходимы стабильные вакцины, которые можно легко доставить. Как мы показали, каждый из наших компонентов, белок (лиофилизированный) и адъювант (NanoSTING) стабильные более 11 месяцев и могут храниться и транспортироваться без необходимости замораживания", — сказал Варадараджан.

Варадараджан является соучредителем AuraVax Therapeutics Inc., новаторской биотехнологической компании, разрабатывающей новые интраназальные вакцины и методы лечения, чтобы помочь пациентам победить изнурительные заболевания, включая COVID-19. Компания имеет эксклюзивное лицензионное соглашение с UH по интеллектуальной собственности, охватывающей интраназальные вакцины и технологии агонистов STING. Они начали производственный процесс и планируют привлечь FDA в конце этого года.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку