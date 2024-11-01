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Новое исследование показало, что переход на летнее время значительно снижает производительность людей

Новое исследование показало, что переход на летнее время значительно снижает производительность людей

Ученые: переход на летнее время снижает производительность / Фото: Фото из открытых источников

Как влияет переход на летнее время на производительность человека?

Новое исследование было проведено учеными из Университета Орегона. Они пришли к выводу, что производительность работников падает и остается на низком уровне в течение нескольких недель после перевода часов на летнее время.

Проанализировав данные о работе 174 505 пользователей платформы GitHub, они поняли, что производительность работы в утренние часы снижается после перевода часов весной. Хотя работники часто пытаются компенсировать эту потерю в течение всего рабочего дня, однако полностью восстановить показатели им не удается.

А вот возврат к зимнему времени наоборот увеличивает производительность на работе. Ученые связывают этот факт с тем, что у людей появляется возможность дополнительного сна.

Результаты этого исследования влияют на экономику и благосостояние людей. Ведь многие страны мира практикуют перевод стрелок часов дважды в год. Поэтому выводы могут стать еще одним доводом в пользу отказа от такой практики.

К примеру, в США законопроект об отмене ежегодного перевода часов уже рассматривают. А некоторые штаты, в частности Гавайи и Аризона, уже отказались от этого.

Ученые утверждают, что переход на летнее время не оправдывает экономию электроэнергии и к тому же негативно влияет на производительность и здоровье граждан.

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