Новое исследование показало, что переход на летнее время значительно снижает производительность людей

Как влияет переход на летнее время на производительность человека?

Новое исследование было проведено учеными из Университета Орегона. Они пришли к выводу, что производительность работников падает и остается на низком уровне в течение нескольких недель после перевода часов на летнее время.

Проанализировав данные о работе 174 505 пользователей платформы GitHub, они поняли, что производительность работы в утренние часы снижается после перевода часов весной. Хотя работники часто пытаются компенсировать эту потерю в течение всего рабочего дня, однако полностью восстановить показатели им не удается.

А вот возврат к зимнему времени наоборот увеличивает производительность на работе. Ученые связывают этот факт с тем, что у людей появляется возможность дополнительного сна.

Результаты этого исследования влияют на экономику и благосостояние людей. Ведь многие страны мира практикуют перевод стрелок часов дважды в год. Поэтому выводы могут стать еще одним доводом в пользу отказа от такой практики.

К примеру, в США законопроект об отмене ежегодного перевода часов уже рассматривают. А некоторые штаты, в частности Гавайи и Аризона, уже отказались от этого.

Ученые утверждают, что переход на летнее время не оправдывает экономию электроэнергии и к тому же негативно влияет на производительность и здоровье граждан.

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