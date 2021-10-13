Новое исследование показало, насколько важно общение для человека любого возраста

Нам всем нужно время, чтобы побыть в одиночестве, минутка тишины или час перерыва от людей. Но слишком много тишины вредит больше, чем стрессовое общение.

Множество исследовательских проектов и исследований показали, что поддержка активной общественной жизни полезна для нашего ума, тела и даже общего благосостояния.

Например, исследование, опубликованное в научном журнале Personal Relationships, сообщает, что дружба на самом деле важнее, чем семья, когда речь идет об укреплении здоровья и общем удовольствии от жизни.

Другой отчет, опубликованный в журнале PLOS Medicine, дает заключение, что пожилые люди, которые ежедневно уделяют время общению, имеют гораздо меньшую вероятность развития деменции.

Однако вести активную социальную жизнь труднее, чем кажется.

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Мы все заняты, напряжены, а после работы уделяем время личным обязанностям. Время идет, а новых друзей найти становится сложнее.

Один опрос даже выявил, что среднестатистический взрослый человек не установил ни одной новой связи за пять лет! А 45% участников опроса признали, что им очень трудно найти новых друзей.

Стрессовый вторник приводит к среде в состоянии изоляции

Стресс, в котором постоянно находятся современные люди, вызывает тревогу у исследователей.

Эксперимент показывает, что особенно стрессовые вторники могут привести к изолированным средам.

Команда американских ученых сообщила, что уровень стресса в определенный день предусматривает социальное взаимодействие на следующий. Иными словами, испытав стресс накануне, мы ведем антиобщественную жизнь на следующий день.

"Мы хотели исследовать, как стресс влияет на возможность общения с другими", — объясняет старший автор научной работы, ассистент кафедры психологических и мозговых наук в Дартмуте и директор Дартмутской лаборатории социальной нейронауки.

Оказалось, что люди, которые однажды испытывали стресс, на следующий день меньше общались с другими. И эффект этот сохраняется еще минимум два дня.

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"С помощью технологии мобильного зондирования, наше исследование одним из первых исследует временную связь между стрессом и социализацией", — комментирует соавтор исследования.

Стресс делает людей антисоциальными

"Наши результаты показали, что высокий уровень стресса однажды предсказал снижение социальной активности, учитывая уровень активности, сна и времени, проведенного дома".

В общем, авторы исследования считают, что их работа является первым конкретным доказательством того, что стресс делает людей антисоциальными. Поэтому в следующий раз, когда вы решите отменить планы с друзьями на вечер пятницы в пользу одиночества на диване с пиццей, найдите минутку и задумайтесь, что случилось вчера? Кто испортил вам настроение?.. Скорее всего, у вас был особенно напряженный четверг.

Несмотря на то, что "социальная изоляция, вызванная стрессом", наблюдалось и подтверждалось среди ряда животных, для людей было трудно прийти к тем же выводам. В основном это объясняется тем, что исследователи не имеют методов, необходимых для отслеживания влияния стресса на социальные тенденции в режиме реального времени.

Ограниченное предварительное исследование по этому вопросу среди людей полностью опиралось на субъективные сообщения о социальном поведении участников.

Чтобы получить более точное представление о связи между стрессом и коммуникабельностью, авторы этого исследования использовали приложение, которое собирало данные зондирования мобильных телефонов.

В течение двух месяцев 99 студентов-ученых записывали свой сон, активность и время пребывания дома.

Женщин (56%) было немного больше, чем мужчин (44%).

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Приложение для смартфонов измеряло социальное взаимодействие студентов, сканируя их разговоры. Важно, что реальные разговоры и звуки не были записаны из очевидных этических соображений. Кроме того, в течение каждого дня приложение случайным образом спрашивало студентов о том, испытывают ли они стресс, выбрав изображение, которое было у них на тот момент. Эти подсказки на основе изображений поступали в любое время между 9:00 и 20:00 и отвечали шкале от 1 (вообще без стресса) до 16 (чрезвычайный стресс).

Например, изображение спокойного озера соответствовало низкому уровню стресса, тогда как изображение того, что кто-то рвет волосы на голове, становилось свидетельством особенно напряженного дня.

Двухмесячный период сбора информации позволил исследователям сформировать точное представление о стрессовой и коммуникабельной модели поведения каждого участника.

Авторы исследования также должны были учесть дополнительные факторы, которые влияют на различия в образе жизни и социальное поведение, такое как режим сна, общая активность и время, проведенное дома.

Вывод о том, что сегодняшний стресс способствует завтрашней самоизоляции, получил широкое распространение как среди мужчин, так и женщин.

Интересно также, что связь между стрессом и социальной активностью, похоже, не работает в обоих направлениях.

Порочный круг

Учитывая то, насколько важен социальный контакт для всесторонней активной жизни, влияние стресса на социальные тенденции вызвали у ученых тревогу. Взаимодействие с окружающими полезно для нашего психического здоровья, а стресс и одиночество только усугубляет психические проблемы! Стресс и самоизоляция часто предшествует возникновению депрессии и тревожных расстройств.

Даже если вам не нравится идея провести выходные в шумной компании друзей, пересильте себя. Для здоровья будет полезнее.

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