Нутрициологи назвали продукт, который полезнее овсянки: ускоряет метаболизм и чистит кишечник

Здоровый завтрак – это важный шаг к хорошему началу дня. Он активирует организм и обеспечивает нужную энергию для активности. Многие привыкли начинать утро с овсянки, поскольку она полезна. Однако есть другой, еще более полезный вариант для первого приема пищи, который может иметь больше преимуществ для здоровья.

Что лучше выбрать на завтрак: овсяные отруби или овсяные хлопья? Несмотря на то, что хлопья более популярны, отруби являются подлинным источником полезных веществ. Они содержат множество питательных элементов, которые полезны для организма. Давайте разберемся, почему следует отдать предпочтение именно отрубям и как можно использовать их в приготовлении блюд.

Овсяные отруби: что это

Овсяные отруби – это наружная оболочка овсяного зерна, которая богата полезными веществами. Хотя они и достаточно калорийны (100 г содержат около 350 калорий), они являются важной частью здорового рациона. Лучше употреблять отруби на завтрак, когда метаболизм работает на полную мощность. Овсяные отруби богаты клетчаткой и содержат важные витамины и минералы, в частности витамины группы B, железо, цинк, марганец и селен. Кроме того, они насыщены мощными антиоксидантами, такими как авенантрамиды, обладающие противовоспалительными свойствами.

Что лучше: отруби или овсянка

Овсяные отруби и овсянка – это два разных продукта, хотя часто их путают. Их отличие состоит в способе обработки зерна.

Овсяные хлопья получают прессованием очищенного зерна овса, и они имеют светло-кремовый оттенок.

В то время как овсяные отруби — это измельченная шелуха, которая превращается в порошок. Именно отруби содержат больше полезных веществ, и они являются лучшим выбором на полке магазина. Они имеют большее количество клетчатки, чем овсянка, и могут обеспечить организм гораздо больше необходимых микроэлементов.

В чем польза овсяных отрубей

Овсяные отруби поставляют организму важные витамины и минералы. Благодаря высокому содержанию клетчатки, они дарят длительное чувство насыщения, что помогает поддерживать здоровый вес. Отруби способствуют снижению уровня вредного холестерина и сахара в крови, нормализуют АД и очищают организм от токсинов.

Они особенно полезны для тех, кто заботится о здоровье пищеварительной системы. Содержащаяся в отрубях клетчатка замедляет всасывание сахара в кровь, что помогает избежать резких колебаний уровня сахара, что важно для людей с диабетом. Потребление овсяных отрубей также поддерживает нормальный баланс кишечной микрофлоры, способствует очищению желудочно-кишечного тракта от остатков пищи, предотвращает запора и защищает от воспалений и развития раковых заболеваний.

Кроме того, отруби обладают мощными антиоксидантными свойствами, что помогает снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Как правильно есть овсяные отруби

Трех столовых ложек овсяных отрубей в день будет достаточно для того, чтобы насытить организм полезными веществами и энергией. Однако не следует злоупотреблять этим продуктом, поскольку он достаточно калориен и содержит фитоцианаты, которые могут мешать усвоению определенных микроэлементов. Если вы только начинаете включать овсяные отруби в рацион, делайте это постепенно, начиная с 1-2 ложек. Большое количество клетчатки организм может воспринимать тяжело, что может вызвать дискомфорт в желудке. Постепенное введение позволит организму адаптироваться.

Для лучшего усвоения отрубей важно пить достаточно воды. Если вы регулярно едите отруби, увеличивайте количество жидкости на пол-литра больше обычного. Однако их можно есть и в сыром виде, без добавления жидкости. Отруби можно добавлять в каши, йогурты, смузи и другие блюда, а также использовать для приготовления десертов и тортов — они прекрасно загустят тесто.

Употребление овсяных отрубей – это вкусный и простой способ улучшить свое здоровье.

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