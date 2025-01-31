Нутрициологи поделились продуктами, которые можно есть на ночь, и тех, что лучше не употреблять перед сном

Современный ритм жизни – сплошной марафон: работа, пробки, встречи, домашние заботы. Где найти время на еду? И вот уже поздний вечер, а мы снова стоим перед холодильником, колеблясь: "Стоит ли это есть перед сном?"

Есть перед сном или удержаться – вопрос, который беспокоит не только тех, кто хочет похудеть. Важно, что именно вы выбираете. Легкие и полезные перекусы способствуют восстановлению организма, тогда как тяжелая пища может перегрузить желудок и испортить сон. Частое переедание на ночь нередко вызывает дискомфорт: чувство тяжести, изжогу, бессонницу. Однако умеренность в питании поможет избежать этих неприятностей.

Когда в последний раз можно есть перед сном

Лучше завершать последний прием пищи за два-три часа до сна. Это даст организму достаточно времени для переваривания пищи, обеспечивая спокойный отдых ночью.

Что можно и нельзя есть на ночь

Выбирая вечерний перекус, важно учитывать не только его калорийность, но и влияние на сон. Некоторые продукты способствуют расслаблению, улучшают пищеварение и помогают быстрее заснуть, в то время как другие могут вызвать чувство тяжести, изжогу или даже бессонницу. Чтобы облегчить выбор, нутрициологи составили список продуктов, которые следует включить в поздний ужин, и тех, которых лучше избегать.

Что можно есть перед сном:

Бананы – богаты магнием, помогают расслабить мышцы и способствуют крепкому сну.

– богаты магнием, помогают расслабить мышцы и способствуют крепкому сну. Орехи – горсть миндаля или грецких орехов обеспечивает сытость и уровень сахара в крови.

– горсть миндаля или грецких орехов обеспечивает сытость и уровень сахара в крови. Кисломолочный сыр – легкий белковый продукт, не перегружающий желудок.

– легкий белковый продукт, не перегружающий желудок. Вареные яйца – питательный вариант, поддерживающий мышцы и хорошо усваиваемый.

– питательный вариант, поддерживающий мышцы и хорошо усваиваемый. Огурцы содержат много воды, освежают и не вызывают тяжести.

Что лучше не есть на ночь:

Апельсины – их кислотность может вызвать раздражение желудка и изжогу.

– их кислотность может вызвать раздражение желудка и изжогу. Яблоки – провоцируют брожение и могут усилить чувство голода.

– провоцируют брожение и могут усилить чувство голода. Сладкое – быстрые углеводы вызывают колебания уровня сахара в крови, что может помешать уснуть.

– быстрые углеводы вызывают колебания уровня сахара в крови, что может помешать уснуть. Капуста – может вызвать вздутие и дискомфорт.

Есть на ночь можно, но важно выбирать легкую и полезную пищу. Правильный выбор поможет хорошо выспаться и проснуться бодрыми!

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