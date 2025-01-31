Нутрициологи поделились продуктами, которые можно есть на ночь, и тех, что лучше не употреблять перед сном

Современный ритм жизни – сплошной марафон: работа, пробки, встречи, домашние заботы. Где найти время на еду? И вот уже поздний вечер, а мы снова стоим перед холодильником, колеблясь: "Стоит ли это есть перед сном?"
Есть перед сном или удержаться – вопрос, который беспокоит не только тех, кто хочет похудеть. Важно, что именно вы выбираете. Легкие и полезные перекусы способствуют восстановлению организма, тогда как тяжелая пища может перегрузить желудок и испортить сон. Частое переедание на ночь нередко вызывает дискомфорт: чувство тяжести, изжогу, бессонницу. Однако умеренность в питании поможет избежать этих неприятностей.
Когда в последний раз можно есть перед сном
Лучше завершать последний прием пищи за два-три часа до сна. Это даст организму достаточно времени для переваривания пищи, обеспечивая спокойный отдых ночью.
Что можно и нельзя есть на ночь
Выбирая вечерний перекус, важно учитывать не только его калорийность, но и влияние на сон. Некоторые продукты способствуют расслаблению, улучшают пищеварение и помогают быстрее заснуть, в то время как другие могут вызвать чувство тяжести, изжогу или даже бессонницу. Чтобы облегчить выбор, нутрициологи составили список продуктов, которые следует включить в поздний ужин, и тех, которых лучше избегать.
Что можно есть перед сном:
- Бананы – богаты магнием, помогают расслабить мышцы и способствуют крепкому сну.
- Орехи – горсть миндаля или грецких орехов обеспечивает сытость и уровень сахара в крови.
- Кисломолочный сыр – легкий белковый продукт, не перегружающий желудок.
- Вареные яйца – питательный вариант, поддерживающий мышцы и хорошо усваиваемый.
- Огурцы содержат много воды, освежают и не вызывают тяжести.
Что лучше не есть на ночь:
- Апельсины – их кислотность может вызвать раздражение желудка и изжогу.
- Яблоки – провоцируют брожение и могут усилить чувство голода.
- Сладкое – быстрые углеводы вызывают колебания уровня сахара в крови, что может помешать уснуть.
- Капуста – может вызвать вздутие и дискомфорт.
Есть на ночь можно, но важно выбирать легкую и полезную пищу. Правильный выбор поможет хорошо выспаться и проснуться бодрыми!
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