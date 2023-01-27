Нужно ли докармливать детей на грудном вскармливании: простые ответы

Если вам кажется, что молока стало меньше – ни в коем случае не начинайте давать ребенку смеси, если вы не делали этого раньше. Просто чаще прикладывайте младенца к груди. Это поможет восстановить привычный поток молока.

Об этом пишет "UNICEF Ukraine".

С 6 месяцев рекомендовано начать вводить прикорм, однако грудное молоко все еще должно оставаться основной пищей малыша.

Даже после полного введения прикорма целесообразно кормить ребенка грудным молоком после еды. Если вы думаете, что ваш малыш голоден между приемами пищи, прикладывайте его к груди. Кормите ребенка по требованию – так часто, как он хочет, и так долго, как он хочет. Частота кормлений зависит от потребностей вашего ребенка. Реагируйте на сигналы голода у младенцев. Также помните – грудное вскармливание – это не только еда, но и психоэмоциональная связь, близость с мамой и успокоение.

По мере того как ребенок растет, состав вашего молока будет меняться в соответствии с его пищевыми потребностями. Младенцам до 6 месяцев не нужно давать воду. Даже в жарком сухом климате грудное молоко полностью удовлетворяет потребность ребенка в жидкости.

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Почему грудное вскармливание полезно

Заметим, что кормящая грудью женщина теряет около 500 дополнительных калорий в день, производя грудное молоко.

Напомним, что именно поэтому следует продолжать сбалансированное разнообразное питание и вес после родов постепенно вернется в норму.

А вот питание мамы в период лактации должно быть разнообразным и сбалансированным. Важно включать в свой рацион овощи и фрукты, рис, хлеб, макароны, картофель, мясо, рыбу, яйца, бобовые и молочные продукты.

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