Нужно ли замачивать каши, орехи и бобовые – профессиональный ответ

Зерна и семена, замачиваемые в воде, еще называют активированными.

Можно ли не замачивать крупы, орехи и бобовые ?

"Да", — отвечает автор блога о здоровом образе жизни и еде Spoon! Анастасия Голобородько.

Однако она советует замачивать каши, орехи и бобовые перед употреблением или приготовлением при трех условиях:

имеющиеся заболевания ЖКТ;

вы хотите улучшить функцию пищи просто так (замачивание – это почти проращивание, там очень активная ферментная сила);

вас смущает качество хранения продуктов.

"Сырые сухие семена орехов, семян, бобовых и зерновых сначала находятся в состоянии "ожидания" команды, триггера для того, чтобы прорасти. В таком "спящем" состоянии они могут быть годами, а некоторые и десятилетиями. Сдерживающая от прорастания сила возникает благодаря ингибиторам ферментов, которые находятся в составе", — отмечает Анастасия Голобородько.

По ее словам, фермент — это "живая сила, которая пробуждает зернышко и активизирует в нем росток". Ингибитор – какое-то вещество, подавляющее этот физиологический процесс.

Когда семена, бобы и орехи на время сталкиваются с водой, ингибиторы покидают оболочки. Либо вымываются, либо растворяются, либо снижают концентрацию.

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"Такие "замоченные" зерна и семена еще называют "активированными". Удалив ингибиторы и отдав их в воду, зернышко приобретает просто взрывную жизненную силу и готово дать росток. Такие "активированные" каши и орехи, бобовые очень легко усваиваются и не дают побочных эффектов пищеварение (вздутие от орехов, газообразование от бобовых и т.п.). Без этого шага — тоже ок, умоляю. Без крайностей — иногда просто отварите себе гречку)", — пишет специалист.

Такие зерна и орехи, бобы и семена усиливают содержание питательных веществ от 300% до 1200%. Невероятно, верно? Это и есть процесс начала ферментации, один из эффектов которой – производство энзимов и микронутриентов внутри продукта.

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Прорастание и активизация не может произойти в шлифованной крупе. Поскольку у них при шлифовании удаляется эндосперм – зародышевая часть зерна.

"Грубо говоря, дикий или неочищенный рис во время замачивания прорастет, белый шлифованный (басмати, жасмин, круглозернистые — НЕ ВАЖНО) рис, булгур, паста, хлопья быстрого приготовления — нет. Эти продукты лишены жизненных сил", — добавляет она.

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