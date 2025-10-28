О каких проблемах со здоровьем сигнализирует охват шеи — врачи рассказали

Какой обхват шеи считается нормой для мужчин и женщин / © ТСН.ua

Обхват шеи человека действительно является индикатором здоровья. Когда речь идет о наборе веса, наше внимание обычно сосредоточено на животе и общем объеме тела. Однако шею не следует игнорировать. Она может дать важные сигналы о состоянии организма. Отклонение ее от нормы может быть ранним предупреждением о скрытых проблемах.

Об этом говорится в материале BBC.

«Шея дает представление о том, сколько лишнего жира в вашем теле», — отметил доктор, руководитель курса бакалаврской биохимии Кингстонского университета в Лондоне Ахмед Элбедиве.

Какой охват шеи считается нормой

Традиционно оценку жировых отложений проводят с помощью индекса массы тела (ИМТ). Однако этот метод не всегда точен для всех (например, для бодибилдеров). Поэтому измерение окружности шеи может служить дополнительным, ценным индикатором.

«Человек с толстой шеей может иметь высокий уровень холестерина, жировую дистрофию печени, диабет и высокое кровяное давление. Ей нужно специальное обследование», — говорит доктор, старший консультант больницы Sir Ganga Ram Hospital в Дели Мохсин Вали.

Согласно медицинским стандартам, нормальные показатели охвата шеи таковы:

для женщин: от 33 до 35 см;

для мужчин: от 37 до 40 см

Почему толстая шея — это плохо?

В спорте, таких как бокс или регби, крепкая и толстая шея может быть признаком сильных мышц. Но вне спортзала толстая шея, превышающая норму, часто указывает на накопление висцерального жира, который является метаболически активным и опасным для здоровья.

Важно заметить, что жировые отложения вокруг шеи дают представление об избытке скрытого жира в организме (висцеральном жире), который влияет на уровень сахара, холестерина и артериального давления.

Проблемы со здоровьем, связанные с чрезмерной толщиной шеи

Метаболический синдром

Толстая шея может быть признаком этого синдрома — комплекса нарушений, что повышает риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Нарушение сна

Избыток жира в этой области может вызвать проблемы с дыханием во время сна (например, апноэ).

Повышенные риски

Врачи предупреждают, что у людей с толстой шеей могут быть повышенный уровень холестерина, жировая дистрофия печени и высокое кровяное давление.

Как правильно измерить обхват шеи

Подготовка: встаньте или сядьте прямо, глядя перед собой, не наклоняя голову. Снимите всю одежду вокруг шеи (платки, шарфы, воротники) и уберите длинные волосы.

Расположение ленты: оберните гибкую измерительную ленту вокруг шеи. Лента должна проходить несколько выше ключиц спереди и на уровне нижней части гортани (кадыка у мужчин). Сзади лента должна лежать на самой высокой точке мышц шеи.

Убедитесь, что лента плотно прилегает к коже , но не сжимает шею и не врезается в нее. Лента должна быть ровной, без извращений.

Сделайте нормальный вдох и выдох. Измерение производите в состоянии покоя.

Зафиксируйте значение в месте, где лента пересекается (нулевая метка).

Что делать?

Вместо паники, медицинские специалисты советуют сосредоточиться на комплексном оздоровлении: сбалансированное питание (богатое овощами, фруктами, бобовыми), регулярные физические упражнения (кардио и силовые) и качественный сон. Это будет способствовать общему похудению, в том числе и в верхней части тела.

Что значит, если шея слишком тонкая?

Несмотря на то, что тонкая и длинная шея издавна считалась эстетически привлекательной, чрезмерная тонкость может быть сигналом об определенных проблемах.

Потенциальные причины слишком тонкой шеи

Анемия

Это самая распространенная причина, на которую указывают врачи. Люди с этим диагнозом нуждаются в коррекции питания, приеме железа и витаминов.

Дополнительный шейный позвонок

У некоторых людей может быть врожденная аномалия — не семь, а восемь шейных позвонков. В большинстве случаев это не вызывает проблем, но иногда может вызвать онемение руки, если лишних позвонков больше одного.

Зоб

Это отек или образование на передней части шеи, вызванное проблемами со щитовидной железой. Зоб обычно не болезненный, но требует обязательного обследования у специалиста.

Итак, обратите внимание на свою шею. Ее охват может стать обычным и резвым ориентиром для оценки собственного метаболического здоровья и общего состояния организма.

Внимание! Эта информация предоставляется исключительно в информационных целях и не является медицинским советом. Перед принятием каких-либо медицинских решений обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным врачом.

Тем временем ученые установили, что худоба не всегда является признаком здоровья. Оказалось, что риск смерти у таких людей значительно выше, чем у тех, кто имеет избыточный вес.