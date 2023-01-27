О каких проблемах со здоровьем свидетельствует тяга к определенным продуктам

Что может означать, если очень хочется определенных продуктов, на что нужно обратить внимание в таком случае, читайте в материале ТСН.ua

Очень часто пищевые предпочтения являются сигналами, что со здоровьем не все в порядке. Таким образом, тело может намекать, что в организме есть дисбаланс витаминов, питательных веществ и микроэлементов.

Прислушивайтесь к своему организму, если вам постоянно хочется есть такие продукты.

Шоколад

Постоянное желание употреблять шоколад является одним из признаков хронического стресса или депрессии. Согласно многим исследованиям, шоколад повышает уровень серотонина («гормона счастья»), дофамина («гормона хорошего самочувствия») и окситоцина («гормона любви»), выделяемого во время объятий, поцелуев и занятий сексом. А самое главное, благодаря содержанию магния и теобромина наслаждение снижает уровень кортизола – «гормона стресса».

Женщины так часто хотят шоколада во время месячных, потому что в какао содержится много магния: это тот микроэлемент, который теряется в больших количествах вместе с кровью.

Если ни один из вышеперечисленных пунктов вас не касается, скорее всего, вашему организму не хватает магния, хрома, витаминов группы B и незаменимых жирных кислот. Магний поддерживает иммунную систему, предотвращает различные воспаления, играет важную роль в работе нервной системы и влияет на качество костей. Чем больше содержание какао в шоколаде – тем больше в нем магния.

Конфеты

Если «хочется чего-нибудь сладенького» не торопитесь винить себя. Такое бывает в напряженные моменты, когда сроки горят, машина сломалась. Сахар активизирует центр вашего мозга и на время помогает сосредоточиться на происходящем. Но потребление конфет приводит к скачкам уровня сахара в крови, что ведет к следующей конфете.

А если все нормально, организм пытается сказать о дефиците хрома, который «работает» в связке с инсулином, чтобы облегчить всасывание глюкозы из крови в клетки тела.

Постоянное пристрастие к сладкому может быть симптомом первой стадии диабета.

Сыр и кисломолочные продукты

Жадность к этим продуктам может свидетельствовать о развитии остеопороза, сопровождающегося разрушением костной ткани. Врачи бьют тревогу — из-за того, что в обезжиренных продуктах почти не содержится кальция, у многих женщин остеопороз сказывается уже в 40-50 лет.

Если проблемы с памятью, трудности с концентрацией внимания то, как свидетельствуют исследования, люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности чаще испытывают тягу к сыру, чем здоровые.

Сыр содержит большое количество кальция, который поддерживает здоровье зубов, костей, мышц, сердца и нервной системы. А для переработки кальция организму требуется достаточное количество витамина D, оба вещества сразу же вступают во взаимодействие, поэтому кальций лучше всего усваивается именно из сыра.

Мясо

Жажда мяса может быть вызвана различными причинами, точнее, недостатками — потреблением низкого качества белка или вообще его отсутствия, в случае вегетарианства, недостатком в организме основных микроэлементов, содержащихся в животном белке, а это железо, В12 и Омега- 3. Возможно, организму также не хватает цинка, отвечающего за здоровье кожи, волос и ногтей.

Желание есть мясо часто свидетельствует о низком гемоглобине, поскольку красное мясо является источником железа, неудивительно, что при анемии вас тянет на мясное.

Печенье, макароны, хлеб, рис

Продукты, богатые углеводами, расщепляются в крови на сахар. То есть, когда тянет на мучное, вы просто хотите чего-нибудь сладкого.

Тяга к простым углеводам может указывать на гипогликемию, колебания уровня сахара в крови и дефицит хрома, что ведет к постоянной сильной усталости и быстрой утомляемости.

Внезапное влечение к белому хлебу часто является сигналом дефицита азота. В то время как азот важен для роста и развития организма, также для синтеза белков.

Соление и соленая еда

Обезвоживание часто маскируется тягой к соленому. Соль помогает организму держать воду, поэтому если потянуло на соленое, возможно вы пьете недостаточно или быстро теряете воду. Попытайтесь выпивать больше воды, и возможно, тяга к соленому пройдет.

Пристрастие к соленой пище может говорить, что организму не хватает натрия, который важен для нормальной работы сердца.

Многие соленые продукты, такие как чипсы, крекеры, орехи и сухарики еще и хрустят. Именно когда нервничаете, хочется ими похрустать. А по мнению врачей, хрустящие продукты помогают справиться со стрессом.

Различные маринады, квашеная капуста, маринованные огурцы

Причиной может служить низкая кислотность. Желудочная кислота переваривает пищу и, если ее не хватает, начинаются вздутие живота, запоры и т.д.

Острая пища

Почему в южных странах любят острую пищу? Потому что специи помогают выделению пота, а он, в свою очередь, охлаждает организм.

Желание острого может быть связано с проблемами щитовидки. При заболеваниях щитовидной железы нарушается обмен веществ. А вещество капсаицин, который содержится в красном перце, помогает ускорить метаболизм. Тяга к специям – один из сигналов, что следует сходить к эндокринологу.

Мороженое

Как ни странно, любовь к мороженому может сигнализировать о проблемах с желудком. При изжоге или тошноте мороженое способно успокоить раздраженную пищеварительную систему. При приеме обезболивающего лекарства, которое способно вызвать раздражение на стенках желудка, также очень хочется мороженого.

Еще мороженое содержит натуральный молочный сахар, дающий быстрый заряд энергии.

Жареный картофель или картофель фри

Причина тяги к жареной пище – скорее всего, диета с урезанным количеством жиров. Так, что телу становится все равно, откуда его брать — из полезной еды или нет. Чтобы решать эту проблему, употребляя больше «хороших» жиров.

Сладкая газировка

Скорее всего, вам нужна энергия, кофеин. Например одна порция колы содержит его 30 мг, этого достаточно, чтобы помочь взбодриться.

Еще одна причина желания – дефицит кальция. Как газировка может повлиять на этот процесс? Содержащаяся в ней фосфорная кислота вымывает микроэлемент из костей, чтобы тело смогло его усвоить, однако. Как легко догадаться, это вредит костям и в долгосрочной перспективе ведет к раннему остеопорозу.

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