Об этом важно помнить: как часто нужно менять зубную щетку – обычную, электрическую.

Конечно, все мы знаем, что нельзя долгое время воспользоваться одной зубной щеткой. Но как понять, что пора ее менять?

Самая регулярная чистка зубов качественной и чистой зубной щеткой является основой профилактики большинства заболеваний ротовой полости. Поэтому очень важно не забывать ее изменять.

Сколько раз в месяц нужно менять зубную щетку

Алексей и Наталья Мухины, являющиеся владельцами стоматологической клиники "IDEALE" в Киеве, на наш вопрос о том, как часто нужно менять зубную щетку, ответили следующее: "Обычно традиционная практика стоматологии рекомендует обращаться к замене щетки по меньшей мере раз в три месяца ". нужно смотреть на ее состояние и собственное усмотрение. Хотя лучше менять ее чаще, ведь все имеет свой термин, а особенно когда речь идет о здоровье. .

Промежуток времени, по мнению экспертов, связан с типом вашей зубной щетки и даже с какой именно техникой вы чистите зубы. Следует помнить, что со временем на щетинках щетки оседают бактерии, которые вы счищаете при чистке полости рта. Также на них может оказаться кровь, слюна и прочий мусор.

Как понять, что пора менять зубную щетку? Если вы заметили, что щетина начала словно "расползаться" в разные стороны – это первый сигнал о том, что пришло время ее заменить. Такая щетина уже не может эффективно удалить налет.

Как часто нужно менять электрическую зубную щетку

Стоматологи Алексей и Наталья Мухины рассказали, как часто нужно менять зубную щетку и как правильно чистить зубы / Фото: Фото из открытых источников

Мы уже разобрались, что обычную зубную щетку нужно менять раз в три месяца. А как же быть с электрическим? Тем более что такой вариант все чаще выбирают украинцы, ведь он помогает более эффективно очищать поверхность зубов с помощью быстрого вращения и сильной вибрации. Стоматологи советуют менять насадку к электрической щетке раз в три месяца, но если вы заметили, что ее щетина износилась быстро, лучше не затягивать и купить новую.

Алексей и Наталья Мухины также напомнили о том, как правильно чистить зубы: "Если мы говорим о чистке зубов каждый день, то как закон или заповедь должен быть дважды в день. Перед завтраком, а также перед сном. Ведь так мы делаем невозможным развитие бактерий после ужина, а утром — после пробуждения, поэтому будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила гигиены, а еще не забывайте проходить раз в пол года своего специалиста, который даст точные советы и поможет предотвратить глобальные проблемы».

Также не стоит забывать, что стоматолога нужно посещать раз в шесть месяцев для профессиональной очистки и осмотра. Почему раз в полгода? Стоматологи клиники "IDEALE" напоминают, что "кариес у взрослого человека может развиваться и разрушить зуб за 6-8 месяцев. Если мы раз в пол года посещаем врача, то мы можем на начальной стадии обнаружить этот кариес". Что касается детей, то их нужно приводить на осмотр чаще — раз в три месяца.