Обладатели этих черт характера меньше страдают расстройствами сна: ученые

Оказывается, люди с определенными чертами характера спят лучше. Это удалось узнать ученым.

Как выяснили ученые из Оулусского университета, участливые люди реже страдают из-за бессонницы и других нарушений сна, да и вообще спят гораздо лучше.

Именно так оказались результаты исследования, которые были опубликованы в журнале Brain and Behavior.

Для этой научной работы ученые использовали данные другого исследования Young Finns Study, которое началось еще в 1980 году. За это время в этом эксперименте успели принять участие 3596 человек, родившихся в период между 1962 и 1977 годами. Также ученые смогли проанализировать информацию о качестве сна 1056 человек.

Ученые заметили, что те люди, которые отличаются такими чертами характера как сострадательность, искренность, доброта, реже других страдают из-за проблем с бессонницей.

Однако, в ходе исследования также было определено, что наличие депрессии способно усугубить сон и сделать его менее регулярным у любого человека, независимо от его черт характера.

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