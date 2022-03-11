Обострение гастрита и язвенной болезни во время стресса: как помочь

Обострение гастрита и язвенной болезни во время стресса: как помочь

Диетология, специалист по anti-aging и функциональной медицине Тиана Фиалкова дает рекомендации по терапии.

Стресс вызывает очень сильный спазм мускулатуры желудка – он сжимается, как кулак. На фоне этого нарушается микроциркуляция в слизистых, страдает трофика тканей, возникают эрозии. В 12-перстной кишке воспалительный язвенный процесс на фоне стресса также связан со спазмом гладкой мускулатуры, рассказывает врач, диетология, специалист по anti-aging и функциональной медицине Тиана Фиалкова.

Она также предоставила план терапии обострения гастрита и язвенной болезни.

Лечение

тепловое воздействие (грелка на живот, растирание и аккуратный массаж живота теплой рукой, только теплые напитки и теплая пища);

прием спазмолитиков: ромашковый чай, мята, мелисса;

при сильных болях следует принимать: препараты Но-шпа, Спазмолгон;

магний любой из биодоступных форм, кроме цитрата магния, и только после/во время еды!

обволакивающие и заживляющие слизистые:

Список аптечных препаратов при лечении гастрита

Альтан – за 15-20 минут до еды, по 1-2 таб. 2-3 раза/день;

Альмагель – по 1 ч. л. за 30 минут до еды, 2-3 г/день;

корень солодки – подходит в любом виде. Принимать через 30-60 мин. к завтраку;

семена льна – заливать кипятком, настаивать в термосе, можно проварить, чтобы прямой кисель получился (соотношение воды и семян не важно, заранее измельчать семена – необязательно. Можно цельный лен запарить с вечера и затем пить натощак, между едой, разжевывая семена 3-5 раз в день).

Напомним, что во время войны опасными могут быть любые продукты. Чаще опасность представляют сырые продукты животного происхождения, особенно сырые или без должной термической обработки мясо, яйца, непастеризованное молоко. Также опасными могут быть немытые фрукты и овощи.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Во время пребывания в местах временного пребывания людей не всегда могут быть обеспечены полноценные условия хранения пищевых продуктов и доступ к источникам водоснабжения в достаточном количестве, поэтому важно своевременно выявить симптомы пищевого отравления.