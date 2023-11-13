Обязательно добавьте в рацион: диетологи назвали незаменимый суперовощ, снижающий уровень сахара в крови

Брокколи содержит клетчатку и питательное вещество под названием сульфорафан, который может помочь поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Брокколи давно известны своими преимуществами для здоровья — от противораковых свойств до питательных веществ, которые могут поддерживать здоровье сердца и мозга. Крестоцветные овощи также богаты такими важными питательными веществами, как витамины А, С, К, фолаты, клетчатка и калий, которые необходимы вашему организму для нормального функционирования.

Предлагаем вам адаптацию материала Eating Well, чтобы узнать, почему брокколи являются лучшим овощем для контроля уровня сахара в крови.

Преимущества брокколи для контроля уровня сахара в крови

Содержит клетчатку

Как овощ, не содержащий крахмала, брокколи являются одним из главных претендентов на включение в сбалансированные блюда и закуски. По данным Министерства сельского хозяйства США, брокколи содержат менее 6 граммов углеводов на 1 стакан сырой порции и около 2 граммов клетчатки. Сочетание низкого содержания углеводов и замедляющей пищеварение клетчатки означает, что употребление брокколи будет иметь очень минимальное влияние на уровень сахара в крови.

Кроме того, употребление брокколи и других продуктов, богатых клетчаткой, способствует насыщению и регулярности питания. Американская диабетическая ассоциация рекомендует людям с преддиабетом и диабетом придерживаться метода "Диабетической тарелки", заполняя половину тарелки некрахмалистыми овощами 0 брокколи является одним из них.

Содержит сульфорафан

Новые исследования показывают, что брокколи может способствовать снижению уровня сахара в крови при регулярном приеме пищи в течение длительного времени. Сульфорафан, серосодержащее соединение, присутствующее в крестоцветных овощах, придающее им характерный аромат и горечи, может играть определенную роль в борьбе с высоким уровнем сахара в крови и резистентностью к инсулину, а также уменьшать окислительный стресс, который повреждает кровь. осложнений диабета, согласно обзору 2023 года в журнале Phytomedicine Plus.

Помогает увлажнить организм

Употребление брокколи – это еще один способ для людей с повышенным уровнем сахара в крови оставаться гидратированными, говорит Анжелина Баньюэлос-Гонсалес, доктор медицинских наук, сертифицированная специалист по лечению и обучению диабету в Nudj Health.

Обезвоживание концентрирует сахар в крови, что приводит к повышению уровня глюкозы в крови, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний. Когда уровень сахара в крови повышается, вы также подвергаетесь риску обезвоживания, отмечает она, поскольку высокий уровень сахара в крови заставляет вас больше мочеиспускать.

По данным Министерства сельского хозяйства США, брокколи на 90% состоит из воды, поэтому употребление свежих фруктов и овощей, таких как брокколи, может помочь вам сохранить водный баланс.

Доступны по цене

Если вы приобретаете брокколи свежими, они хранятся в холодильнике от трех до пяти дней. Вы получаете много питательных веществ за свои деньги, когда приобретаете брокколи. Также не сторонитесь замороженных брокколи. После того как они собраны, их замораживают, сохраняя все витамины и минералы овоща.

Универсальные

Брокколи прекрасны тем, что ее можно готовить разными способами – наслаждаться соцветиями сырыми, приготовленными на пару или пассерованными, добавлять их в супы, тушеные блюда, салаты, запеканки и многое другое.

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