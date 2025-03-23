Очень опасная магнитная буря с рекордным индексом: метеозависимых людей предупредили об угрозе

Магнитная буря красного уровня будет грозить и дальше. Сколько продержится опасность, читайте дальше.

Сегодня, 23 марта, очень опасная магнитная буря с K-индексом аж 7 (!) баллов грозит метеозависимым людям. Опасность будет сохраняться еще два дня: завтра и послезавтра.

Об этом свидетельствуют данные программы для метеозависимых людей Meteoagent.

Магнитная буря красного уровня, с K-индексом 6 баллов, ожидаются еще в течение двух дней подряд.

Что не следует делать во время магнитных бурь

Что касается прогноза солнечной и геомагнитной активности на 24-25 марта 2025 года, то кроме мощных бурь специалисты говорят и об их последствиях и влиянии на людей и технику.

"Удерживайтесь сейчас от употребления кофе, алкоголя, сигарет, энергетиков; не употребляйте жирную, жареную, острую и соленую пищу; избегайте физических упражнений, стресса и конфликтов", — призывают специалисты.

Напомним, ранее прогноз для метеозависимых людей в течение двух дней также опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

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