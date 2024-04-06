Очистит вашу кровь от излишков сахара: этот дешевый напиток полезно пить при диабете

Речь идет о напитке, который готовится на основе обыкновенной крапивы. Его британские врачи рекомендуют пить людям, имеющим преддиабетическое состояние или сахарный диабет.

Специалисты напомнили, что некоторые натуральные растительные компоненты действительно помогают снизить концентрацию сахара в крови. И это было подтверждено многими исследованиями. В частности, в крапиве содержатся полифенолы, значительно снижающие уровень сахара.

Эксперты отмечают, что травяной напиток на основе высушенных листьев крапивы отличается невероятными полезными свойствами. И одна из них будет важна именно для людей с сахарным диабетом, ведь она очищает кровь от излишков сахара.

Почему это происходит? Из-за полифенолов, которые в большом количестве содержатся в крапиве, поджелудочная железа вырабатывает значительно больше инсулина. Этот гормон отвечает за регулирование количества сахара в крови и препятствует росту его уровня. Когда организм производит мало инсулина, это один из важных симптомов диабета первого типа.

Специалисты также советуют не останавливаться только на травяных напитках из крапивы, а добавлять листья этого растения в супы или салаты. Этот продукт практически бесплатен, ведь растет везде. Но он снабжает организм витаминами К, А и С, некоторыми витаминами группы В, железом, кальцием, фосфором, магнием, калием. Такой комплекс дополнительно способствует повышению иммунитета, помогает бороться с воспалениями. Крапиву также рекомендуют употреблять при высоком артериальном давлении.

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