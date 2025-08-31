Один единственный правильный способ: ученые рассказали, как пить кофе, чтобы он был полезен для здоровья

Как правильно пить кофе для здоровья / © Pixabay

К такому выводу пришло новое исследование, проведенное в Университете Тафтса, показавшее, что этот очевидный эффект кофе исчезает, если добавлять сливки, молоко или сахар.

“Кофе — один из самых популярных напитков в мире”, — отметила автор исследования и эпидемиолог Фанг Фанг Чжан в заявлении.

“Поскольку почти половина взрослых американцев пьет минимум одну чашку в день, важно понимать, какое влияние это может оказать на здоровье”.

“Польза кофе для здоровья, вероятно, связана с его биоактивными соединениями, но наши результаты свидетельствуют, что добавление сахара и насыщенных жиров может снизить эффект снижения смертности”.

В своем исследовании Чжан и коллеги проанализировали данные о здоровье и питании репрезентативной национальной выборки из 46 000 взрослых, собранные между 1999 и 2018 годами.

Они связали эти данные с информацией о смертности из Национального индекса смертей, чтобы исследовать, как разные способы употребления кофе могут влиять на риск преждевременной смерти.

В частности, команда классифицировала потребление кофе по следующим критериям: содержал кофе кофеин или был декофеинизированным; добавляли ли к ней различные виды сахара; и употреблялась ли она с молоком, сливками или полусливками, или без них.

Исследователи также проанализировали, сколько сахара или насыщенных жиров добавлялось к кофе участников — при этом низкий уровень добавленного сахара (в виде гранулированного сахара, меда или сиропа) и насыщенных жиров определялся как менее 5% от суточной нормы.

Например, это менее получайной ложки сахара и две столовые ложки молока 2% жирности или одна столовая ложка сливок или полусливок.

Анализы показали, что потребление по меньшей мере одной чашки кофе с кофеином в день связано со снижением риска смертности от всех причин на 16% и этот показатель возрастал до 17%, если потреблялось 2-3 чашки в день.

Употребление большего количества кофе не было связано с дальнейшим снижением риска — наоборот, потребление более трех чашек в день, в частности, уменьшало пользу смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, команда исследователей обнаружила, что очевидная польза для здоровья кофе уменьшается, когда к нему что-то добавляют.

В результате, употребление черного кофе и кофе с низким содержанием добавленного сахара и насыщенных жиров связано со снижением риска смертности от всех причин на 14% по сравнению с теми, кто не пил кофе. Однако такой же закономерности не наблюдалось кофе с высоким содержанием сахара или насыщенных жиров.

Автор исследования и эпидемиолог питания Бинцзи Чжоу добавил: “Наши результаты согласуются с Диетическими рекомендациями для американцев, которые советуют ограничивать добавленный сахар и насыщенные жиры”.

Хотя эти выводы, вероятно, порадуют регулярных потребителей кофе, исследование имеет некоторые ограничения — в частности данные базировались на самостоятельных сообщениях участников о том, сколько кофе они пили и как его употребляли.

Команда также отметила, что не обнаружила связи между употреблением декофеинового кофе и риском преждевременной смерти, однако предостерегла, что это может быть только артефактом из-за небольшого количества пьющих декофеин участников.