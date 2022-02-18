Один ребенок из трех имеет проблемы с весом на момент окончания начальной школы: диетологиня объяснила, каким должно быть питание

Один ребенок из трех имеет проблемы с весом на момент окончания начальной школы: диетологиня объяснила, каким должно быть питание

Большинство украинских школьников проводят более шести часов в день в стенах школы и, таким образом, потребляют более половины суточной калорийности рациона во время учебного процесса. Поэтому школьное питание призвано моделировать и формировать жизненные навыки здорового рациона детей и подростков.

Сегодня количество детей и подростков с избыточным весом и ожирением является общенациональной проблемой. Грустно констатировать, но один из трех детей на момент окончания начальной школы имеет проблемы с весом.

Об этом сообщила диетологиня Елена Плахотнюк.

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"Это прежде всего вызвано потреблением большого количества простых углеводов, а именно: сахара и изделий из белой муки. Поэтому уменьшение количества сахара и хлеба можно рассматривать как шаг, нацеленный на решение или профилактику ожирения", — рассказывает врач.

Лишний вес или ожирение в молодом возрасте увеличивает риск ожирения и связанных с этим болезней во взрослой жизни.

Кроме того, у детей диагностируют заболевания, которые ранее считались взрослыми, включая гипертонию и высокий уровень холестерина.

По словам Елены Плахотнюк, увеличение количества фруктов и в целом продуктов растительного происхождения, богатых нутриентами, позволит расширить пищевой рацион школьников.

Что в первую очередь должно быть в ежедневном детском рационе

Прежде всего, ребенок должен питаться низкокалорийными продуктами с достаточным количеством клетчатки, которые помогают сохранять здоровый вес и уменьшать риск развития хронических заболеваний.

Клетчатка активно стимулирует работу кишечника и очищает организм.

Максимальное содержание растворимой клетчатки, что замедляет движение пищи в организме и способствует заживлению слизистой кишечника, а также выводит токсины, содержится в мякоти продуктов. Много ее в цитрусовых, овощах (брокколи, тыква), ягодах и бобовых.

Важна также нерастворимая клетчатка. При попадании в организм она набухает как губка и впитывает в себя все вредные вещества. Она помогает снизить уровень сахара и холестерина в крови. Также регулярное употребление в пищу нерастворимой клетчатки является отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Содержится она в овощах, кожуре фруктов, сухофруктах и ягодах.

Как быть с молоком? На самом ли деле оно полезно?

"Что касается молока и молочной продукции источников кальция, калия, фосфора, белка, витаминов А и Д, школьное питание способно помочь детям заполнить эти нутритивные ниши. Но здесь возникает другая проблема: какой именно молочной продукции следует отдать предпочтение? По моему мнению, это должны быть кисло-молочные продукты средней жирности. Цельное молоко, к сожалению, не рекомендуется многим ученикам, учитывая проблемы непереносимости, слабого иммунитета и аллергических реакций", – рассказывает врач.

Что касается мяса, специалист рекомендует школьникам увеличить потребление мяса птицы, потому что его связывают со снижением развития лишнего веса, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

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Кроме того, белое мясо считают нейтральным по риску развития рака. Потребление мяса птицы подходит для тех, кто нуждается в калориях и белке.

Однако если говорить именно о школьном питании, такие положительные сдвиги могут быть только при поставке в заведения мяса птицы органического происхождения или свободного выгула, что, к сожалению, мало контролируется на уровне государства, говорит диетологиня.

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